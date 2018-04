Golden whammy AEX

Oh jee, alweer gestegen! Het is een geliefde bangmaakgrafiek, de cyclically adjusted price earnings (CAPE) van Nobelprijswinnaar professor Robert Shiller. Hoe kan dat, de koersen zijn toch gedaald en de winstverwachtingen juist gestegen, vraag u zich misschien af. Dat klopt inderdaad.

De CAPE is echter een gemiddelde over de afgelopen tien jaar. En juist tussen 2007 en 2009 gingen én de verwachtingen én de koersen volledig bonanza, waardoor deze koerswinstverhoudingsmethodiek van Shiller naar mijn smaak al tien jaar onbruikbaar is. Het vertekent veel te veel.

Volgens de CAPE staan aandelen al een jaar of vijf in bubbelstand. De oplettende lezer merkt op dat de rentes wellicht hier wellicht ook iets of misschien wel alles mee te maken hebben. In hoeverre dit klopt, leest u hier.

Nov 31,38

Dec 32,25

Jan 33,57

Feb 32,44

Mrt 32,77

De Shiller PE is aan het uittoppen? #AEX pic.twitter.com/b4V1Oc1UMX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 april 2018

Beleggen is vooruitkijken en daarom kijk ik zelf het liefste naar de verwachte koerswinstverhouding (KW) voor de komende twaalf maanden op basis van de analistenschattingen, de forward PE. Nadeel van dit ding is wel dat verwachtingen niet altijd uitkomen, om het zacht uit te drukken. Zeker op de beurs!

Er zijn er nog veel meer, maar naast deze twee KW's zijn het de belangrijkste, samen met de huidige of trailing PE. Om met de deur in huis te vallen, die is momenteel aanzienlijk lager dan de CAPE, maar historisch gezien nog altijd hoog:

The trailing 12-month P/E ratio for $SPX is 21.3, above the 10-year average of 17.1. https://t.co/4UM4ikxLLS pic.twitter.com/aDzWqKuUVw — FactSet (@FactSet) 2 april 2018

De verwachte KW is echter twee keer zo laag dan de CAPE en er is ook een groot verschil met de huidige:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.1, above the 10-year average of 14.3. https://t.co/4UM4ikxLLS pic.twitter.com/y2gkBwh0wt — FactSet (@FactSet) 2 april 2018

De reden hiervoor is simpel, de analisten zingen massaal het is stil aan de overkant :-)

The estimated revenue growth rate for $SPX for Q1 2018 is 7.3%, above the estimate of 7.0% on December 31. https://t.co/4UM4ikxLLS pic.twitter.com/3kXC6vhqGz — FactSet (@FactSet) 2 april 2018

Goed, dat is de VS. Hoe staan de AEX en het Damrak er voor aan de vooravond van het Q1-cijfer- en ook dividendseizoen. Want veel fondsen gaan de komende twee maanden delen van hun winsten 2017 uitkeren. Voor de AEX scheelt dit al met al zo'n 2% aan waarde deze lente. U leest het af aan de futures.

Ik heb goed nieuws voor u, onze aandelen zijn ook eindelijk goedkoper geworden door ook - en hier verzin ik ter plekke een nieuw beursbegrip - de golden whammy van dalende koersen en iets stijgende winstverwachtingen. Kijk eens even wat voor prachtige grafiek ik u uit Reuters Datastream kan opdienen:



Hier een paar jaartjes korter voor een beter zicht op de actualiteit. Ik kan u melden dat de huidige en de verwachte KW voor de AEX 15,3 en 14,8 zijn. Het dividendrendement is 3,5% Dit is een opmerkelijk verschil tussen de VS en wij. Er wordt daaro klip en klaar veel meer winstgroei verwacht dan hiero. Het heeft ook te maken met de belastingen in de VS voor bedrijven.



Daarom heb ik ook maar even flink aan Reuters Eikon gerammeld. U ziet voor alle AEX, AMX en AScX fondsen:

Gerealiseerde winst per aandeel.

Huidige koerswinstverhouding.

Dividendrendement.

Verwachte winst per aandeel.

Verwachte koerswinstverhouding.

Dividend per aandeel.

Ondanks die dalende koersen en stijgende verwachtingen swingen de koopjes u niet tegemoet in de AEX, ondanks dat de index zelf cheap en high yield oogt. Dit komt omdat er vijf financials en een dik vet vastgoedfonds in de AEX zitten en die hebben traditioneel een veel lagere KW dan het marktgemiddelde.

Als u mij het mes op de keel zet durf ik nog wel een paar conclusies te trekken:

Randstad oogt (als enige?) nog wel voordelig, maar als de hoogconjunctuur inderdaad aan het uittoppen is... Volgens de boekjes zijn uitzenders dan niet echt the place to be.

Philips Lighting ziet er ook niet al te duur uit, maar moeder Philips moet nog van haar nu 18%-belang af.

Klopt dit wel? Voor Shell wordt een winstdaling verwacht...? Ach, wat maakt het uit. U krijgt uw coupon toch wel, want zo mag u het dividend van Olies wel noemen.

Unilever is echt veel voordeliger geworden, maar is nog altijd vrij duur.

ASML is - echt waar - ongeveer even duur als in de afgelopen jaren op bijvoorbeeld €20, €30, €50, €100 en €150.



Dan de AMX, dat nu 15 keer de huidige winst doet en 2,8% dividendrendement oplevert.

Hier springt Besi er uit, Ondanks die koersexplosie is het aandeel niet al te duur en het dividend klotst uit de ramen. Let wel, dit is een super cyclisch fonds en de omzet kan zo halveren als de economie en markt even tegen zitten. Daar kan Besi goed mee omgaan, maar u ook?

GrandVision is veel en veel goedkoper geworden.

Reuters heeft €2 winst per aandeel voor Flow Traders staan voor heel 2018. Die zitten nu al in de tas, hoor. Als de markten zo lekker volatiel blijven kan dat misschien wel €4 worden.

Ondanks dat de koers de rambam heeft gekregen, wil Aperam maar niet goedkoper worden.

AMG kan misschien nog gezien de groeipotentie - CEO Überheinz kocht ze zelf bij - maar u moet enorme koersuitslagen kunnen verdragen. Verder ziet u ook hier niet in het oog springende koopjes, toch?



Dan de AScX nog, die 17 keer de huidige winst en 3,2% dividendrendement doet

Acomo dan vanwege het dividend? Moet u niet op de koers gaan letten.

Accell is goedkoop, maar dat riep ik ook op €20. Ik houd daarom mijn mond verder maar.

Pharming koopt u ook niet omdat het zo goedkoop is, maar het is al heel wat dat het fonds eindelijk een échte KW heeft.

De quinoa rally! Wessanen is en blijft het duurste Nederlandse indexfonds.

Dan de uitsmijter, BAM en Heijmans doen nog geen tien keer de winst. Tja, waarom zou u ook meer betalen?



Wat is nu de moraal van dit verhaal? Goedkope indices, maar dure aandelen. Klinkt als een paradox, maar u weet dat dit vooral door de financials en vastgoed komt. Bovendien is technologie niet meer zo duur. Eigenlijk is tech het geheim van deze bullmarket die nu al negen jaar duurt.

Deze grafiek gaf Nick u gisteren, de Nasdaq 100. Ondanks die krankzinnige stijging is de index amper duurder geworden. Ergo, tech is bij wijze van nu het geld aan het verdienen, wat ze rond 2000 verwacht werd te gaan verdienen. Alleen gaat het nu om hele andere aandelen dan toen... #noudanverkooptutochgewoonuwboot