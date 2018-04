Het is de eerste vrijdag van de maand en daarom tijd voor het Amerikaanse Payroll Report. Het belangrijkste rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hier de officiële rapportage van Bureau of Labor Statistics:

Payroll employment edges up by 103,000 in March; unemployment rate unchanged at 4.1% https://t.co/NsuHovu1ey #JobsReport #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) 6 april 2018

Alle losse cijfers uit het rapport:

Alle losse cijfers uit het Amerikaanse Payroll Report #PayrollReport #NFP pic.twitter.com/7ti0wrAjvH — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 6 april 2018

Bloomberg weet er nog een positieve draai aan te geven:

The good news. U6 (underemployment) fell to 8.0% from 8.2%. https://t.co/kCcKrUOVmh — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 6 april 2018

Spot on van Bespoke:

Four of the last six March NFP reports have missed expectations by 80K or more. — Bespoke (@bespokeinvest) 6 april 2018

Voor wie liever kijk dan leest: