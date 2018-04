Fondsenrondje: Trump Trade Trio's

De hele week al. Ze staan of bovenaan bij de stijgers of onderaan bij de dalers van de dag. Wat is een mooie naam, de Trump Trade Long & Short Trio's? Bij aankondiging nieuw rondje Amerikaanse of Chinese tarieven is het als volgt en de volgende dag draait u uw positie 180 graden:

Long:

Royal Dutch Shell

Unilever

Heineken

Short:

ArcelorMittal

Galapagos

ASML

Er is maar één probleempje en dat is dat er geen bel gaat en u slechts enkele koerstikken de tijd hebt. Uiteraard komt er natuurlijk ook een moment dat deze vlieger niet meer op gaat en u die zelfs recht in uw gezicht krijgt. Het lijkt zo logisch en gemakkelijk. Er iets aan verdienen is helaas lastiger.

Intussen loopt het nieuwe rondje Amerikaanse tariefverhogingen voor China al aardig uit de koersen. Ook zo zoiets, een dergelijk effect gaat op de beurzen meestal steeds sneller en ebt uiteindelijk weg. Denk ook maar aan koersreacties op terroristische aanslagen. Die zijn er eigenlijk niet meer.

Over de actuele markt valt niet veel te zeggen, er zijn eigenlijk geen items of Amsterdamse aandelen die opvallend bewegen. Misschien dat het Payroll Report vanmiddag nog voor beweging kan zorgen, maar dat is eigenlijk al weer van lang gelden.

Europese indices en Amerikaanse futures trekken bij

Dollar trekt aan naar 1,22

De rentes zakken voor het eerst deze week, maar het is maar één basispuntje

Damrak: