Wanneer je puur economisch naar het VS China verhaal kijkt zouden de europese beurs toch hoger moeten staan wanneer China en de VS goederen voor elkaar duurder maken worden de goederen in de EU voor beide goedkoper tevens komt er meer aanbod van goederen die ze niet meer aan elkaar verhandelen waardoor onze import ook nog eens goedkoper wordt. Of ben ik nou gek?