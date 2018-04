Om zeeziek van te worden, inderdaad voor $100 miljard dit keer. De president herhaalt dat hij wil praten.

Zeeziek? Ja, zie hier de S&P future vannacht. Zo 1,5% weg:

Vandaag doen we het met een Payroll Report, Amerikaanse werkgelegenheidscijfers en tot voor een paar jaar terug een grote, dikke, vette market mover. Das war einmal. Wellicht dat het korte geld graag glad zit dit weekend met die rollebollende Amerikanen en Chinezen.

De start is in ieder geval vals, maar geen drama. De dollar trekt weer wat aan en verder is er eigenlijk niet zoveel te zien. China is dicht.

Het belangrijkste nieuws, ofwel DPA en Samsung hebben cijfers. Meer is er eigenlijk niet.

DPA Group is in 2017 op een hogere omzet uitgekomen. Eerder had DPA zijn cijferpublicatie uitgesteld. De omzet ging met ruim 9% omhoog tot ruim 137 miljoen euro en de brutowinst kwam 9% hoger uit op 36,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) viel met 10,2 miljoen euro lager uit dan een jaar eerder.

Veon verkoopt dochterbedrijf Tacom in Tadzjikistan aan ZET Mobile De verkoop heeft te maken met de strategie om bezittingen af te stoten in markten waar het slechts een klein marktaandeel heeft. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

ASR heeft 500 miljoen euro opgehaald met een in juli opgericht fonds. De verzekeraar wil het geld investeren in onder meer obligaties van bedrijven die hoog scoren op vlak van duurzaamheid.

Samsung Electronics heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een fors hogere winst in de boeken gezet, met name dankzij een sterke vraag naar zijn geheugenchips. Bij de verkoop van displays gingen de zaken echter minder.

BlackRock lanceert een reeks nieuwe fondsen waarbij uitgesloten is dat het geld wordt gestoken in wapenfabrikanten. Ook in bedrijven die wapens verkopen zoals WalMart, Dick's Sporting Goods en Kroger wordt daarmee niet geïnvesteerd.

Analistenadvies is er nog niet, maar aan short-meldingen geen gebrek. Lieve help:

De agenda kent nog twee puntjes: Amerikaanse werkgelegenheidscijfers waar niet zo heel veel van wordt verwacht en de Fed-voorzitter houdt nog een praatje. Maar dan vieren wij al weekend op - hopelijk - het terras.

00:00 China markten gesloten

08:00 DPA: KW4-cijfers

08:00 Samsung: KW1-cijfers

14:30 VS Payroll Report mrt 167K, 4,0% & +0,2%

19:00 VS Baker-Hughes Rig Count

19:30 VS speech Fed-voorzitter Jerome Powell

Aldus Monsieur Turbeau:

Vooruitblikje Payroll Report:

Goh:

Goh II:

Een ongeluk komt nooit alleen:

Mensen stemmen met de mond inderdaad vaak anders dan met hun portemonnee:

Toch?

-1,6%:

Ach...

