Update 21:40: Weer een sell-off

Het went snel hé? Een jaar geleden had u bij plotsklaps -2,5% nu uw koffie of intussen al een drankje van uw scherm kunnen deppen. Die percentages staan weer op het bord. En waarom? Er is geen duidelijke ad hoc trigger, alleen achterliggende oorzaken

Tarieven, China, Trump, Fed, Daniels, glad het weekend in en mss afkoelende economie, ik reken alles goed. Wall Street prutst weer. S&P 500 in correctiestand en op 200-daags #AEX pic.twitter.com/o3mtJo4H2h — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 april 2018

Was het dat niet de speech van de Fed-voorzitter? Nee, die hield een braaf in de prik praatje. Wel daalt de Amerikaanse rente vijf basispunten en dat duidt toch op een vlucht in veilige havens, nadat de hele week de rentes juist voorzichtig hun kopje opstaken. De dollar schurkt tegen 1,23 aan. .

Fed's Powell points to rate hikes, uncertainty on trade tensions https://t.co/vPNoSP4VK5 pic.twitter.com/RkPPrq95GO — Reuters Top News (@Reuters) 6 april 2018

Update 17:00 uur: GrandVision

Opmerkelijk:

Intussen zien we opvallende volumes in het aandeel #GrandVision. pic.twitter.com/5NDai91MiM — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 6 april 2018

Update 16:30 uur: Tesla

Kan nooit goed zijn dit soort berichten...

Tesla is a business. What happens when you don't pay your suppliers? Eventually, they sue. Dollars are negligible, implications are big. First supplier sues $TSLA for failure to pay for goods supplied to Fremont.



American Integrated Services V Tesla pic.twitter.com/pa5x17T7jZ — luis carruthers (@orthereaboot) 6 april 2018

Update 16:00 uur: Altice

Leuke update van de TA-desk over Altice. Altijd een populair aandeel op IEX:

Altice weet wederom op te veren vanaf de steun rond 6,38 (bodem 10 maart 2014). Altice verlaat de correctieve fase en zet nu een herstel in richting de weerstand 8,57 (gevormd op 16 maart). Na een uitbraak boven deze weerstand wordt 10,45 het volgende koersdoel. pic.twitter.com/e0LtRk8TSu — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 6 april 2018

Update 16:00 uur: Soros

Wacht even?! Hier staat?

George Soros called cryptocurriences a bubble in January. Now

his $26 billion family office is planning to trade digital assets. BBG — GuruLeaks (@Guruleaks1) 6 april 2018

Update 15:40 uur: USA

De Amerikanen zijn open:

Update 15:20 uur: China versus VS

De dollar reageert op het nieuws hieronder en verzwakt:

Update 14:40 uur: China

China reageert op de plannen van Trump voor meer importtarieven op Chinese goederen:

China reageert op nieuwe plannen Trump voor extra importtarieven: pic.twitter.com/s88x6zL8Bj — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 6 april 2018

Mofcom spokesperson says trade war is on: if someone starts a war, we will definitely fight back. We have already prepared a list of products and a detailed plan. Chinese people are always very serious: we will do what we said. — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) 6 april 2018

Update 13:00 uur: Tesla

Ai, dat probleemgeval is er inderdaad ook nog bij Tesla:

Tesla has a $2.7 billion problem, and it's not the Model 3 https://t.co/bqOJUsixJU via @technology — Rob Verdonck (@RobVerdonck) 6 april 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDOUKJQ pic.twitter.com/50MTN0vDOO — The Wall Street Journal (@WSJ) 6 april 2018

Update 11:30 uur: Bouw

Wij van de bouwer vinden dat er meer gebouwd mag worden...

Update 10:15 uur: NFP Guesses

Waarom risk management zo belangrijk is:

Why risk management is so crucial in trading. Losses compound and getting back to even becomes difficult. pic.twitter.com/css8tNIk58 — Mick Tarquin Kipper (@MickTKipper) 6 april 2018

Update 09:00 uur: NFP Guesses

Intussen bij de Spaanse industrie:

Spanish Industrial Output NSA (Y/Y) Feb: 3.1% (prev R 3.4%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 6 april 2018

Update 08:00 uur: NFP Guesses

De verwachtigen voor het Payroll Report van de grootbanken:

Primary Dealer #NFPGuesses: -

SocGen 225K

Credit Suisse 225K

UBS 212K

BMO 200K

Barclays 200K

Deutsche 200K

Goldman 200K

JPM 200K

Scotia 200K

Merrill Lynch 195K

RBC 185K

Citi 180K

Morgan Stanley 180K

Wells Fargo 175K

BNP 170K

HSBC 170K

Jefferies 170K

TD 170K

Daiwa 150K

Nomura 140K — Anthony Barton (@AntBarton89) 6 april 2018

Update 08:00 uur: Trade wars

Deze meme komt nu op Twitter meerdere malen voorbij, maar deze is wel heel leuk gedaan met echte quotes namelijk:

OK, here you go pic.twitter.com/GS3ORA11uP — ryan teague beckwith (@ryanbeckwith) 4 april 2018

Update 08:00 uur: Duitsland

Behoorlijke tegenvaller van de Duitse industriële productie:

German Industrial Production SA (M/M)Feb: -1.6% (est 0.2%; prev -0.1%)

- Industrial Production WDA (Y/Y) Feb: 2.6% (est 4.4%; prev 5.5%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 6 april 2018

Update 08:00 uur: DPA

De Q4-cijfers van DPA zijn er en hier is Nico met de tabel met de kerncijfers:

Met enige vertraging, maar ze zijn er: cijfers DPA Group. Betaalt 2 cent dividend dit jaar pic.twitter.com/T0O1uHOT9F — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 6 april 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: