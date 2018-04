Slotcall: Dubbel draaien

Prachtig beursdagje vandaag. We openden vanochtend al hoger, maar de beurzen in Europa deden er nog een schepje bovenop vanmiddag nadat Wall Street opende.

Kunnen we niet gewoon iedere avond zo'n optieborrel doen? Gratis bier en de AEX gaat een dag later als een raket :-)

Het bleef idd nog lang onrustig na de 40 jr optiebeursborrel gisteren. In dit tempo gaat 703,18 nog voor t slot vh bord. #AEX +2,7% op ruim 540 pic.twitter.com/rdS8IxYgDW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 april 2018

Verder is de Nasdaq 100 de winsten die in 2000 werden beloofd nu aan het waarmaken. Alleen zijn het wel compleet andere aandelen dan toen en dat zag destijds eigenlijk niemand aankomen...

Marktoverzicht

Europese indices lopen stevig op en Wall Street staat ook op mooie plussen. De volatiliteit klapt in elkaar. De grondstoffen handelen met een nul voor de komma en bitcoin ook?!



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties stijgen 0 tot 6 basispunten.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Eigenlijk is het vrij simpel: wat gisteren hard omlaag ging, gaat vandaag hard omhoog. Eerst een overzicht van de analistenadviezen voor vandaag:

ArcelorMittal: uit global mining best ideas portfolio gehaald - RBC

ForFarmers: naar hold van accumulate en naar €11,50 van €10,50 - KBC

SBM Offshore: op favorietenlijst - ABN Amro

Coca-Cola European Partners: op minst favorietenlijst - ABN Amro

HAL: op minst favorietenlijst- ABN Amro

TomTom: van favorietenlijst - ABN Amro

ASMI: van favorietenlijst - ABN Amro

Boskalis: van minst favorietenlijst - ABN Amro

Nog een aantal opvallende zaken:

Royal Dutch Shell trekt de kar: maar liefst 3,5% hoger vandaag!

Chips, biotech en alles met wat meer risico wordt ingeladen op het Damrak.

Bij Ahold Delhaize vertrekt de CEO en de koers blijft iets achter op de rest.

Het beeld is in de AMX eigenlijk niet anders. Fugro, AMG, Takeaway.com en OCI lopen stevig op.

Flow Traders in de min. Oké met de dalende volatiliteit kunnen we daar in meekomen.

Pharming en Ordina bovenaan bij de smallcapindex.

Ik pik deze even uit het Fondsenrondje van vanochtend, want meer valt er eigenlijk niet te zeggen: Sif krijgt een warmtepomp in haar nek.

