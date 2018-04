Fondsenrondje: Gallery play

Vreselijk. Zo kruipt langzaam maar zeker het Facebook-schandaal in de haarvaten van onze maatschappij. Kansloos dit.

Wie wil er nog een kat als je weet dat je kolderieke filmpjes van het beestje worden doorverkocht aan allerlei louche types? Arme Bunny. Iemand...? :-)

We zoeken nog steeds voor Bunny de perfecte liefdevolle plek. Poesje met gebruiksaanwijzing ;) Ze is 11 jaar en jeugdig van gedrag. RT RThttps://t.co/CDvoKYdzdE pic.twitter.com/s1flwbl8S7 — De Poezenboot (@depoezenboot) 3 april 2018

Wat gaan we hard! Ik durf bijna geen rondje te tikken, want straks verpest ik de boel. Waarom kleuren de beurzen zo groen? Daarom is altijd mijn vaste antwoord, maar de grote networks houden het er op dat de handelsoorlog VS-China nog niet verder is geëscaleerd. Of iets in die trend.

U proeft mijn scepsis. Vinger opsteken wie van u zich om deze reden aan het volladen is met aandelen. Niemand? OK, kan ik verder. De rally verrast mij eerlijk gezegd, want eigenlijk is er tegenvallend, maar niet onverwacht (?) nieuws. De inkoopmanagersindices komen af van hun toppen:

Euro-area growth momentum slows as economy pulls back from peak https://t.co/lGMKzCVvj9 via @carolynnlook pic.twitter.com/gQMzWUm9Ji — Bloomberg Markets (@markets) 5 april 2018

De winstverwachtingen stijgen nog wel - afwachten of het allemaal uit komt - en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Want voorsorteren op mindere tijden en misschien wel een bearmarket is niet onlogisch, maar timing is everything. Vaker gezegd, de grote koerswinsten zitten juist bij toppen en bodems.

Sommigen van u verwijten mij dat ik op een bearmarket zit te hopen. Misschien is dat ook wel zo. We stijgen al zo lang. Een bearmarket is in de regel kort en fel, maar als we zo lang zo hard stijgen, vrees ik voor een herhaling van 2000-2003. Om maar van 1929-1932 maar te zwijgen (-89%).

Niet is zo slopend als een langjarige bearmarket. Die radbraakt alles en iedereen en hoop ik niet nog eens mee te maken. Waarvan akte.

Crash course in market timing shows cost of being wrong at tops https://t.co/HL3bItWTb5 via @luwangnyc @SarahPonczek pic.twitter.com/A60bJVtMbs — Bloomberg Markets (@markets) 5 april 2018

Ik dwaal af, het marktbrede beeld nu:

Alle aandelenindices kleuren groen in Europa met een feestelijke één voor de komma.

De Amerikaanse futures doen een halfje in de plus.

De AEX VIX Index (volatiliteit) krijgt - u raadt het al - een tik van 10%.

De dollar is aan het geitenbreien net onder 1,23.

De rentes bevestigen de vrolijke aandelen, want die stijgen twee à vier basispunten.

Olie plust een klein beetje, goud doet -0,5% en bitcoin staat 5% lager net onder $7000.

Beursplein 5

Er is bitter weinig bedrijfsnieuws, maar er zijn wel forse koersuitslagen op het Damrak. Laat ik het er op houden dat de meeste aandelen de brede markt en hun eigen bèta's volgen. Grof door de banken genomen zijn de underperformers van gisteren de outperformers van vandaag en andersom.

Eerst de meest opvallende beweger van vandaag:

Nog niet iedereen is weer fris en fruitig na optieborrel gisteren, zo te zien. Bitterbalvingertje in #BasicFit zo te zien #AEX pic.twitter.com/rZ5g7YZ8He — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 april 2018

Adviezen:

ArcelorMittal: uit global mining best ideas portfolio gehaald - RBC

ForFarmers: naar hold van accumulate en naar €11,50 van €10,50 - KBC

Sorry KBC, het was weer eens sterker dan ik :-)

Wacht even, adviesverlaging, maar koersdoelverhoging #KBCSecurities voor #ForFarmers?! Belgen zijn aardig vd leg dat wij al hun klassiekers winnen :-) #AEX pic.twitter.com/dJ837LqXXH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 april 2018

ABN Amro schudt intussen haar favorieten- en minst favorietenlijsten op. Er zitten geen advies- of koersdoelwijzigingen bij:

SBM Offshore: op favorietenlijst

Coca-Cola European Partners: op minst favorietenlijst

HAL: op minst favorietenlijst

TomTom: van favorietenlijst

ASMI: van favorietenlijst

Boskalis: van minst favorietenlijst

Verder:

De wisseling van de wacht bij Ahold Delhaize is niet onverwacht en de koers haalt de schouders op.

De chippers gaan hard en werkt buy the dip dan nog steeds? Dit callde Nick gisteren:

Voor de liefhebbers: #ASML, #Besi en #ASMI kunt u sinds vandaag op de dip kopen. Het gaat snel met onze chippers, want Besi zette vorige week nog all time high neer #AEX pic.twitter.com/9DstG4XSLN — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 april 2018

AMG de stijger en Flow Traders de daler in de AMX: ik denk dat hiermee meteen alles heb gezegd over de out- en underperformers in deze index.

Air France-KLM valt mij dik mee met die stakingen in aantocht.

Pharming, Ordina, ICT, Heijmans en Brunel: er is een ware kneuzenrally in de AScX gaande.

Sif krijgt een warmtepomp in haar nek.

ForFamers dus. Wie het laatst lacht lacht het beste, denken ze nu vast bij KBC. Helemaal als zondag ook nog een Belg Paris-Roubaix wint.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.