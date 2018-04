De mooie koersstijging gisteravond in New York en de prima futures nu worden u aangeboden door iets van 600 (!) optiehandelaren - oud & nieuw - die gisterenavond vrolijk borrelden op veertig jaar optiebeurs. Er zitten er nu zeker een paar met een houten hoofd, maar met verzaligde blik achter hun schermen.

Het bleef nog lang onrustig. Leuk, je kon je ook in de crowd laten photoshoppen. Hier krijg ik een dreun van Edwin Bergshoeff, De Sergeant himself.

Dank Euronext - en Optiver en IMC als ik de balustrade mocht geloven - voor de borrel. Apart sfeertje zo met dat speciale slag, want dat zijn (oud-)handelaren. Jongensachtig, hoewel er nog verrassend veel vrouwen rondliepen. Uiteraard, iedereen een beetje nostalgisch over ooit die échte vloer.

Terzake. Geen nieuwe beschietingen nu in de handelsoorlog VS-China en op de grote networks allemaal stukjes dat het heus misschien toch wel weer goed komt.

U.S., China signal room for talks with trade tensions heating up https://t.co/EYRoC2zTIC pic.twitter.com/mDK23add7r — Bloomberg (@business) 5 april 2018

Zijn uw kattenfilmpjes dan nergens veilig?! Nope, Mark verpatst ze aan alles en iedereen. Dat andere heet hangijzer dus, de datalekken bij Facebook worden steeds groter. Nabeurs steeg het aandeel wel +3% op dit bericht. Mark is nu een das kopen, want volgende week moet hij voor het Congres getuigen.

Facebook shares rallied after CEO Mark Zuckerberg stoked optimism that the drumbeat of bad news may be nearing an end https://t.co/m5kBRzuZ6w pic.twitter.com/TCI53rYPrA — Bloomberg (@business) 5 april 2018

We zijn los en kijk aan, lentefrisse tinten in de koersenbak. China en Hongkong zijn dicht. Pats, net binnen. Witte rook uit Zaandam, meldt ANP:

Topman Dick Boer van Ahold Delhaize treedt af en zal per 1 juli worden opgevolgd door Frans Muller. Verder wordt Jan Hommen de nieuwe president-commissaris van het Nederlands-Belgische supermarktconcern.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, noteert u ook alvast voor KW2 een flinke domper voor Air France-KLM. De koers duikt ook net zo snel ineen, als ze vorig jaar steeg.

Aegon heeft een een obligatie van in totaal 800 miljoen dollar geprijsd. Het schuldpapier heeft een looptijd tot 11 april 2048. Daarbij geldt tot 11 april 2028 een vaste couponrente van 5,5%. De afhandeling vindt later deze maand plaats.

De VEB wil opheldering van Ahold Delhaize over de beschermingsconstructie bij het supermarktconcern. De beleggersclub vindt dat aandeelhouders hun stem moeten kunnen geven over de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize.

Franse vakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd voor 17, 18, 23 en 24 april. Zo proberen ze de druk op de directie op te voeren. Die blijft weigeren in te gaan op de eisen over een salarisverhoging.

Analistenadvies dan, bij ArcelorMittal staan ze nu vast traantjes weg te pinken bij de koffie-automaat.

ArcelorMittal: uit global mining best ideas portfolio gehaald - RBC/li>

De AFM meldt deze shorts en altijd weer dezelfde namen, hé :-)

De agenda bestaat bijna alleen uit inkoopmanagersindices over dienstensectoren. China en Hongkong zijn dicht. Dat zal die Amerikaanse president leren, denken ze daar natuurlijk.

00:00 China en Hongkong markten gesloten

08:00 Duitsland fabrieksorders feb +1,6% MoM

09:15 Spanje services PMI mrt 56,2

09:45 Italië services PMI mrt 53,9

09:50 Frankrijk services PMI mrt 57,8

09:55 Duitsland flash services PMI mrt 54,2

10:00 EU flash services PMI mrt 56,0

10:30 VK services PMI mrt 54,2

14:30 VS handelsbalans mrt -$59,8mld

14:30 VS jobless claims 226K

En dan nog even dit

Horen we nog hoe het nou echt zit?

Facebook says data leak hits 87 million users, widening privacy scandal https://t.co/27d8qum8BD — Reuters Top News (@Reuters) 5 april 2018

-1% gisteren:

Jet weight puzzle to determine China tariff impact on Boeing https://t.co/N4ZacHPcif pic.twitter.com/maMdYPMwAN — Reuters Top News (@Reuters) 5 april 2018

Turft u maar mee met dat zenuwending:

Here are some key S&P 500 levels to watch as the market fluctuates https://t.co/JV36B61s3d pic.twitter.com/aTthadjXy6 — Bloomberg (@business) 5 april 2018

Da's niet mis:

Activist investor Elliott targets reforms at Hyundai after disclosing more than $1 billion stake https://t.co/fDINuOHBhA — The Wall Street Journal (@WSJ) 5 april 2018

Toch wel een dingetje:

Brazil soy exporters set to win big from U.S.-China trade spat https://t.co/TbS2hpGidq pic.twitter.com/09Oif3mMqe — Reuters Top News (@Reuters) 5 april 2018

Interessant:

Investors are more interested in Berlin's tech scene than Frankurt's Brexit imports https://t.co/LOLPI1HrqR pic.twitter.com/ZEa1OVVZbW — Bloomberg (@business) 5 april 2018

Leuke zo'n ongereguleerde markt:

After sudden swings of bitcoin futures prices, the exchange said it would cancel trades that occurred in a 90-minute window last week https://t.co/elsWIdH4lx — The Wall Street Journal (@WSJ) 5 april 2018

Huh?!

Saudi Arabia is about to have its first ever DJ party https://t.co/06CiTDPZMX pic.twitter.com/IpkxQdgZ5z — Bloomberg (@business) 5 april 2018

