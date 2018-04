Leuk verhaal:

Superleuk voor jullie om te weten: ik ben mijn werkzame leven ooit begonnen bij een headhunterskantoor en op een dag belde ik namens Ahold ene D. Boer die toen in Tsjechië directeur was bij Maxis/Metro. (En de rest is geschiedenis, zoals ze dat dan zeggen.) https://t.co/eXid4KGTmT

(NB)

Dick Boer stopt er per 1 juli mee bij Ahold Delhaize:

AHOLD: CEO DICK BOER TO RETIRE, FRANS MULLER TO TAKE CEO JOB AS OF JULY 1 - Reuters News #Ahold #AEX