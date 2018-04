Justsaying dat is een goed principe. Er is de beleg"gerswijsheid voor wat het waard is dan "never buy a falling knife". Ik beschouw dat dan als wel heel erg snel, want dat mes ligt zo op de grond.



Toch niets tegen soms wat oppikken aan de onderkant van jouw schattingen, toch? Ik heb er geen slechte ervaringen mee. Bij het zoeken naar ondergewaardeerde aandelen is wel die onderwaardering nodig en dan kopen mooi voor de winst.



Natuurlijk goed kijken naar die bedrijven en dan bij een val vooral naar schuldpositie en grootaandeelhouders enzo.



Groet, Jonas