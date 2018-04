Slot: Zwabberdagje

Zo plukte ik rond lunch de koersen van het bord. Vergelijk die nu eens met het slot in Europa en de actuele koersen in de VS. Daar kunnen heel wat sojabonen tussendoor om maar in tet thema van de dag te blijven.

Foutje, zo dus pic.twitter.com/hZOH3yG6e2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 april 2018

Ja, het is aan tussen de VS en de China, dat vandaag tegenmaatregelen neemt. Volgens de een is dit al een volledige handelsoorlog - en in principe is dat niet goed voor uiteindelijk omzetten en winsten - maar volgens de ander zijn het inleidende beschietingen voor wat wellicht een handelsakkoord gaat opleveren.

Kortom, wat nu voor doorlopende nervositeit op de beurzen zorgt, kan uiteindelijk ook goed uitpakken voor iedereen. Als u het wellicht te kwaad hebt, probeer dan even door de waan van de dag heen te kijken. Er komt een cijferseizoen aan en terwijl de koersen per saldo dalen, stijgen de winstverwachtingen.

Ja, het kan zijn dat die analsitenverwachtingen veel te hoog zijn gegrepen en dat achteraf blijkt dat we nu al in een bearkmarket zitten (officieel is dat 20% vanaf de top), maar gratis geld is er nu eenmaal nooit op de beurs.

Een beurscorrectie en opwaartse herzieningen van de winstgroeiverwachtingen voor 2018 (vooral dan in de VS) en plots zijn de aandelenmarkten niet meer zo duur. Kopen? Iemand ? pic.twitter.com/x66EMI0a6M — KBC AM Strategieteam (@KBC_AM) 4 april 2018

Sinds 2009 is buy the dip dé strategie bij uitstek. Dat wil niet zeggen dát het ook nu weer werkt (de garantie is immer tot de voordeur), maar we hebben wel een paar aansprekende namen gespot:

Voor de liefhebbers: #ASML, #Besi en #ASMI kunt u sinds vandaag op de dip kopen. Het gaat snel met onze chippers, want Besi zette vorige week nog all time high neer #AEX pic.twitter.com/9DstG4XSLN — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 april 2018

Dit aandeel kent u ook wel. Er is vandaag veel prijsactie en omzet rond €76 en zelfs een leek kan de TA doen:

#Galapagos begint technisch gezien ook vrij spannend te worden.

Blijft het aandeel in het trendje of valt die eruit? pic.twitter.com/EoZ6TJlu62 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 april 2018

Goed, eerst even breed kijken:

Alle Europese indices eindigen in het rood, maar de schade is te overzien

Als ik dit tik dreigt Wall Street zelfs groen uit te gaan slaan. Kijk nog even naar die futures bovenaan dit stukje. Hoeveel sojabonen zijn dat?

De volatiliteit loopt wel weer 5% op . Nederland oet het nu rond 17 en de VS en ruim boven 22

de dollar verzwakt toch weer naar 1,23

De rentes doen alweer bijna niks en bevestigen als sinds vorige week donderdag niet de onrust op de aandelenmarkten

Olie daalt wat op de Amerikaanse voorraden

Goud doet weer bijna niks

Bitcoin krijgt weer een beuk en staat nu net onder $7000

Beursplein 5

Weduwen- wezendagje vandaag met Heineken, Ahold Delhaize, Unilever en Royal Dutch Shell als uitschieters. De laatste heeft vooralsnog weinig last van alweer een Milieudefensie zaak

Vastgoed is eindelijk weer eens vast en goed

Het gaat niet zo goed met Philips Lighting sinds die naamsverandering en opname in AEX

PostNL spingt er uit, maar kan ik niet duiden. Misschien is het technisch, de koers veert op van (oude)bodems rond €3

Wereldhave bodemt misschien ook uit, maar het volume overtuigt niet

Takeaway is het momentum kwijt, het fonds verloor bijna kwart van haar waarde sinds top februari

CEO Heinz Schimmelbusch himself kocht eigen AMG-aandelen, maar u verkoopt ze

Basic-Fit krijgt een koersdoelverhoging naar €29 van Barclays

ForFamers dartelt al weken als een blij lammetje in de wei en zet alweer een nieuwe all time high neer

Helaas, alweer een nieuwe all time low voor Avanitum. En hoe. Een reden is vandaag niet te geven

Gisteren vond u het wel een mooie overname van Fagron, maar vandaag niet? Ruim -5% is wel heel veel. Gek aandeel is dit toch

Dank voor de uitnodiging Euronext, ik haast mij nu naar de 40 jaar optiebeursborrel. Hopelijk doet Wall Street daarom niet al te gek vanavond. Mocht het echter uit de hand lopen, dan kunt u links- of rechtsom op ons rekenen. Niet dat we de koersen kunnen tegenhouden, maar we kunnen ze wel duiden.

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.