Niet Spotify, maar spotifiën

Microsoft Windows is nog altijd voor desktops de benchmark. De Apple iPhone is dat voor smartphones.

Amazon is dé webwinkel. Met vele en nog meer extra's intussen. Googlen is zelfs een officieel werkwoord geworden.

En wat is Spotify dan?

Gisteren heb ik u maar een stukje over de beursgang van Spotify bespaard. Ik ben niet zo enthousiast over het aandeel. Nu moet ik wel eerlijk toegeven dat ik van nature een risico-averse (lange termijn) belegger ben, die meer met waarde- dan groeiaandelen heeft.

En een groeiaandeel is Spotify zeker. Prachtige groeicijfers inderdaad, maar de kniesoor in mij ziet die verliezen maar oplopen. Betaal die artiesten en platenbazen maar wat minder denk ik dan, dan kan je mij mooi dividend betalen, Spotify. Niet dus.

Anno 20015 en nog nooit winst gemaakt: #Spotify debuteert om 15:30u op Big Board. Hier outlook 2018. Dividend kunt u dus vergeten. Paar CNBC zinnetjes nog en... hopen is verkopen, luidt beurswijsheid https://t.co/uTzFdzJcRk #AEX pic.twitter.com/gH2Gzd2HLz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 april 2018

Spotifiën

Klik op die link, want het is de beste en meest uitgebreide waarde-analyse van het aandeel Spotify die ik ben tegengekomen. U ziet het, de komende jaren moet u het als belegger in dit aandeel echt van koersfantasie hebben, want inderdaad: winst en laat staan dividend kunt u voorlopig vergeten.

Dat is nog niet zo erg bij een groeiaandeel met een gouden horizon aan het einde, maar daar twijfel ik aan bij Spotify. Mijn grootste probleem is dat het bedrijf naar mijn smaak geen assets heeft. Het is louter en alleen een app waar het - het moet worden gezegd - voor weinig geld eindeloos muziek te beluisteren is.

Maar die muziek is niet het eigendom van Spotify zelf! Zie hier ook meteen het grote verschil met Netflix. Wel is het zo dat van alle muziekdiensten de Zweden de meest gebruiksvriendelijke zijn. Ik ben nog niemand tegengekomen die Spotify niks vond, in tegenstelling tot Apple iTunes en anderen.

Volgens mij is dit meteen de hele beleggingspropositie: als u denkt dat Spotify de grote Amerikaanse techs te slim en te snel af kan blijven zijn, is dit misschien een mooie belegging voor u. Bedreigingen en risico's zat en dat betekent bijna automatisch dat er ook grote kansen en misschien gouden bergen zijn.

Een benchmark worden

Eén ding is daarvoor denk ik wel noodzakelijk: dat net als google voor zoeken spotifiën het werkwoord wordt voor muziek luisteren, misschien zelf maken in de toekomst, of live bij concerten aanwezig zijn. Want dat zou betekenen dat net als Windows, googlen en de iPhone, Spotifiën een benchmark is.

En dan volgen de hogere omzetten, marges, winsten en misschien zelfs de dividenden vanzelf. Het is een toekomst waar Spotify denk ik zelf blind voor tekent, maar waar nog wel even een wall of worry voor moet worden beklommen en nog vele concurrentieslagen over worden gevoerd.

Want wie kan zich voorstellen dat Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, misschien wel Netflix en wie weet zelfs Tesla in een wanhoopspoginkie de grote, lucratieve en sexy - onderschat dat niet - muziekmarkt zomaar laten lopen aan een paar slimme en hippe Zweden met een handig appje?