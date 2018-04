Fondsenrondje: Touwtrekken

Na een groene opening, zakken indices plotseling weg. De reden die daarvoor wordt genoemd is dat China terugslaat met importheffingen op Amerikaanse goederen. Hiermee wordt de handelsoorlog steeds meer realiteit en

Futures contracts on U.S. stock indexes are being hit hard by China's plan for retaliatory tariffs https://t.co/fiORtU8sgt pic.twitter.com/aojXrAIpzL — Bloomberg (@business) 4 april 2018

Directe gevolgen op de markt zijn ook te zien:

China sends about 2 percent of its steel exports to the U.S.

The U.S. exports third of its soybeans to China.

H/T @tbiesheuvel pic.twitter.com/dEwEx9rUHM — Eddie van der Walt (@EdVanDerWalt) 4 april 2018

Hé, goud profiteert er ook van. Long time no see...

Investors are flocking to havens such as gold after China announced plans for tariffs on U.S. goods https://t.co/tjbCkDdNi0 pic.twitter.com/7pEycsFt7E — Bloomberg (@business) 4 april 2018

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in het rood. Milaan onderaan met -1,1% en Londen doet het minder goed met -0,4%.

De Amerikaanse futures dalen nog even een stukje harder. De S&P 500 daalt 1,4% en de Nasdaq 100 1,9%.

EUR/USD stijgt 0,2% naar 1,229.

De grondstoffenmarkten: goud en zilver lopen op met 0,7% en 0,5%. WTI daalt 1,1% en Brent ook 1,1%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +1 en -3 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

De saaie en defensieve aandelen blijven beter liggen, zie Ahold Delhaize, Heineken, Vopak en Royal Dutch Shell.

ASML daalt in lijn met andere grote tech in Europa.

Blijft die 6,44 houden voor Altice? Spannend.

Aegon zakt mee met de Amerikaanse rente, maar andere verzekeraars liggen ook niet zo lekker.

Opvallend dat Fugro wordt opgekocht ondanks dalende olieprijzen.

Durven beleggers onder 3 euro weer in PostNL?

De CEO van AMG kocht eigen aandelen en de koers blijft daarom goed liggen.

Takeaway.com daalt fors zonder nieuws. Eigenlijk sinds die 2,4 miljoen stukken geplaatst werden ligt de koers onder druk.

Besi en ASMI zakken mee met de resst van de sector.

Air France-KLM blijft ook maar doorzakken. Staken doet de koers weer eens geen goed, maar de Fransen leren dat nooit.

Nedap stijgt 0,4%.

Fagron daalt 2,3%.

Lokaal is Curetis met +8% de uitschieter.

