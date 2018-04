Waar er in maart weer even hoop was op een nieuwe stijgende trend, is dat in april behoorlijk weggevaagd. De positiviteit onder beleggers lijkt flink getemperd. Het optimisme over de economische ontwikkelingen is met bijna 10% gedaald.

Ook het aantal beleggers dat denkt dat de AEX de komende maand gaat stijgen, is gezakt tot minder dan de helft. Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van april.

Gaat big tech in april verder dalen of stijgen?

De bonusvraag van deze maand ging over, hoe kan het ook anders, big tech. De koersen van de technologiegiganten zwabberen alle kanten op, waar gaat het heen?

Uit uw antwoorden valt helaas geen eenduidig resultaat te halen. Ook u weet het duidelijk niet, want de percentages zijn gelijk verdeeld over de antwoorden, ieder ongeveer één derde.

Dit is de uitslag van de bonusvraag: Gaat big tech in april verder dalen of stijgen?

31,95% - Big tech gaat weer verder stijgen

30,97% - Big tech gaat verder dalen

37,08% - Big tech gaat vooral zijwaarts bewegen



De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is nadat het vorige maand vrijwel gelijk bleef (van 55,1 naar 55,4), bijna anderhalve punt gedaald naar 54,0. Het blijft daarbij op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish), maar het is toch een opvallende daling.

Deze maand hebben 510 beleggers onze vragenlijst ingevuld. Waarvoor onze hartelijke dank.



Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor april is als volgt (tussen haakjes de score voor maart):





Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 13,1% (was 13,4%)

Optimistisch: 50,4% (was 57,8%)

Neutraal: 25,5% (was 21,3%)

Pessimistisch: 7,5% (was 5,5%)

Zeer pessimistisch: 3,5% (was 2,0%)







Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 8,0% (was 10,1%)

Optimistisch: 38,6% (was 45,9%)

Neutraal: 30,0% (was 29,7%)

Pessimistisch: 17,8% (was 11,6%)

Zeer pessimistisch: 5,5% (was 2,8%)







AEX komende zes maanden

Omhoog: 54,3% (was 55,6%)

Neutraal: 26,5% (was 28,6%)

Omlaag: 19,2% (was 15,8%)

AEX komende maand

Omhoog: 47,1% (was 52,1%)

Neutraal: 32,7% (was 32,3%)

Omlaag: 20,2% (was 15,6%)

Maart

Bijna geen beweging in de AEX deze maand, maar helaas zit het gemiddelde van de toppers er toch onder. Ahold deed het nog het beste met +4%, en ook ASML had een bescheiden plusje op +1,04%. Maar Aegon en ING wisten met respectievelijk -2,66% en -5,19% de boel toch in de min te zetten.

De keuzes bij de flopportefeuille waren iets beter. Hoewel Vopak en Wolters Kluwer allebei meer dan 5% in de plus stonden, redde flopfavoriet Altice het toch weer met -11,49%. Vorige maand verdiende het aandeel zijn plek tussen de floppers ook al met -10,65%, kan het nog verder dalen? De uiteindelijke flopscore was -1,35%, wat in ieder geval beter is dan de toppers én de AEX.

Toppers februari Rendement Floppers februari Rendement ASML +1,04% Altice -11,49% Aegon -2,66% KPN -4,69% Ahold +4,00% Vopak +5,12% ING -5,19% Wolters Kluwer +5,65% Gemiddeld -0,70% Gemiddeld -1,35% AEX -0,01%



Altice: Flopfavoriet

Zo snel als ASML vorige maand in de toplijst stond, zo snel schiett het aandeel er deze maand weer uit. Nieuw bovenaan prijkt nu Royal Dutch Shell met ruim 50 stemmen. Bekende naam ING volgt kort daarop met 44 stemmen. Ook Ahold en Aegon stonden er vorige maand al in, en blijven volgens beleggers het goed doen deze maand.

De ultieme flopfavoriet dit jaar blijft Altice. Het aandeel staat opnieuw op nummer één bij de floppers, met nóg meer stemmen tegen: 90 versus 87 vorige maand. De maand daarvoor waren het er 88. U blijft in ieder geval consequent, net als dat het aandeel consequent in de min lijkt te blijven staan.

KNP en Vopak blijven standvastig in het midden van de floppers staan, maar nieuw deze maand is het aandeel Philips Lighting. Net toegevoegd aan de AEX, maar u verwacht er duidelijk niet al te veel van. Begin volgende maand zullen we zien of het aandeel het echt zo slecht heeft gedaan.





Toppers april Stemmen Floppers april Stemmen Royal Dutch Shell +53 Altice -90 ING +44 KPN -32 Ahold +40 Vopak -21 Aegon +24 Philips Lighting -17



Alle voor- en tegenstemmen voor de maand maart ziet u in de grafiek hieronder.



Long is blauw, short is rood en groen is het gemiddelde van die twee.