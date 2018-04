Veertig kaarsjes, de optiebeurs expireert zelf vandaag. Ouwerwetse herrie op de vloer, want de beursdag wordt ook nog een ingeluid met Beurstrommelen. Vanavond geeft Euronext een borrel voor iedereen die ooit op de optiebeurs werkte. Dat wordt sterke verhalen vertellen.

Het is Jantje huilt, Jante lacht op Wall Street deze dagen. Gisteren weer lekker omhoog na het paashaasdebacle maandag. Intussen wordt de handelsoorlog tussen VS en China grimmiger en is er van alles en nog wat te doen rond de grote technologiebedrijven. Alle links staan hieronder.

Spotify opende gisteren op $165,90, steeg naar $169 en sloot 12,9% lager op $149,01 in - en nu komt het - geanimeerde handel. Belangrijk, want het ging hier om een direct listing. Dat vinden de grote banken op Wall Street en ook elders vast niet leuk, want straks schept dit nog een precedent.

Het bedrijf is nu $26,9 miljard waard, ofwel linkerrijtje AEX ter vergelijking:

Shares of Spotify jump in record-setting direct listing on their first day of trade on the New York Stock Exchange https://t.co/WHtJ6pMxaF by @ChuckMik @StephenNellis $SPOT pic.twitter.com/yCDPzhd2Na — Reuters Top News (@Reuters) 4 april 2018

Intussen draait de boel weer en dat valt een beetje tegen? Laffe Europese futures en de Amerikaanse dalen alweer. De dollar is steady. Oren dicht om 9:00 uur als de gong klinkt en de kinderen los gaan op hun trommels in de beurs.

Het belangrijkste nieuws, Nedap is de allereerste met KW1-update en Heinz doet een Schimmelbuschje:

Nedap heeft in de eerste maanden van dit jaar de opbrengsten met 8% stijgen. Dat meldde het bedrijf in een tussentijds handelsbericht. Er werden verder geen concrete cijfers gemeld.

Heinz Schimmelbusch heeft een belang in AMG aangemeld bij de AFM. De topman heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3,05%. In de registers van de toezichthouder staan geen eerdere meldingen van hem.

ArcelorMittal vecht een bod op doelwit Essar Steel aan van een consortium onder leiding van het Russische VTB Capital. Volgens het in Amsterdam genoteerde concern is het bod van VTB en de zijnen niet rechtsgeldig.

Refresco verdwijnt op 26 april van de beurs. Een dag daarvoor is de laatste handelsdag. Een consortium onder leiding van investeerder PAI maakte bekend dat het inmiddels 99,4% van de aandelen in bezit heeft.

Anbang heeft omgerekend 7,9 miljard euro aan kapitaal ontvangen uit een zekerheidsfonds voor verzekeraars. De Chinese marktwaakhond is akkoord gegaan met de kapitaalinjectie voor het moederbedrijf van Vivat.

NPEX beschikt weer over de juiste vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beleggers kunnen er vanaf volgende week weer hun stukken en leningen verkopen. Sinds november kon er niet meer worden gehandeld.

Overslagbedrijf HES International wordt overgenomen door een consortium van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en Australische investeerder Macquarie. HES werd eerder door zijn eigenaars in de etalage gezet.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda bestaat uit Europese inflatie, ADP arbeidsmarktrapport, ISM non-Manufacturing Index, olievoorraden en en een tegenvallende Chinese inkoopmanagersindex van 52,3.

03:45 China Caixin services PMI mrt 54,5

11:00 EU inflatie CPI mrt +1,4% YoY

11:00 EU werkloosheid feb 8,5%

14:15 VS ADP banenrapport mrt 180K

15:45 VS Markit services PMI mrt 54,1

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI mrt 59,0

16:00 VS fabrieksorders feb +1,7%

16:30 VS weekrapport olievoorraden

EnEn dan nog even dit

Nog meer tarieven en dit is al een oude klacht:

Trump administration raises the stakes in a growing trade showdown with China to try to force changes in Beijing’s intellectual property practices https://t.co/c74xiTid1n by @davelawder pic.twitter.com/KI1XrOuLJd — Reuters Top News (@Reuters) 4 april 2018

Dit dus:

The Trump administration threatened to slap stiff tariffs on some $50 billion in Chinese imports across 1,300 categories of productshttps://t.co/F2HjSpqKUx — The Wall Street Journal (@WSJ) 4 april 2018

Dat zat er in:

China has condemned Trump's proposed tariffs and says it will respond on an equal scale https://t.co/NBZLxIXs4l pic.twitter.com/aVmaoyxpGv — Bloomberg (@business) 4 april 2018

Intussen bij Amazon zelf:

Amazon may offer to buy India's Flipkart: Mint https://t.co/ZbdR5U5upc pic.twitter.com/AmVYwXrR9c — Reuters Top News (@Reuters) 4 april 2018

Volgende tech:

Exclusive: Facebook CEO stops short of extending European privacy globally https://t.co/PVrbXeAk3z — Reuters Top News (@Reuters) 4 april 2018

En Microsoft, ook big data:

Microsoft calls for dismissal of U.S. Supreme Court privacy fight https://t.co/aaLXgwGzUY pic.twitter.com/mjCZAsHnII — Reuters Top News (@Reuters) 4 april 2018

Het gaat maar door:

Elon Musk's spotty record on predictions is muddling Tesla's assurances on cash https://t.co/BR55cWvqZc pic.twitter.com/lH3WT7JOsp — Bloomberg (@business) 4 april 2018

Wat meer diepgang:

Tech giants face backlash over fake news https://t.co/Qcz3qriaF6 — Financial Times (@FT) 4 april 2018

Nog eentje dan:

Apple hired a prominent executive from rival Google to lead its artificial-intelligence effortshttps://t.co/Z1KoJwgxsr — The Wall Street Journal (@WSJ) 4 april 2018

Helaas, weer:

Tech CEOs call for gun control following YouTube shooting https://t.co/HNoj5TWBSg pic.twitter.com/XqOrEkLcw8 — Reuters Top News (@Reuters) 4 april 2018

Haha, de ene dag +23% en de volgende -8%:

Japan's Monex just had a first-hand taste of how volatile crypto can be https://t.co/7gTpUs6pYk pic.twitter.com/VesVmypkRi — Bloomberg Crypto (@crypto) 4 april 2018

Toch een erieuze zaak:

Central bankers face cryptocurrency problem https://t.co/HUAPiVasTk — Financial Times (@FT) 4 april 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.