Liveblog: AMG en China

Update 10:50 uur: BNR

Collega Arend Jan Kamp schuift live aan bij BNR om het te hebben over...

Vanaf 1052u mag ik letterlijk met veel tromgeroffel en open outcry geschreeuw het dagelijkse beursverslag doen in @BNRzaken # AEX #beurstrommeldag #optiebeurs40 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 april 2018

Update 10:10 uur: BAM

De CEO van BAM is te gast bij BNR:

Met iconische projecten en vernieuwende bouwtechnieken bouwt @BAMGroep_NL aan de toekomst CEO Rob van Wingerden is te gast https://t.co/wFAHSYyOFe #BNR — BNR Zakendoen (@BNRzaken) 4 april 2018

Update 10:00 uur: Soja

Mensen op Twitter die hysterisch aan het doen zijn vanwege de prijs van sojabonen. Alsof iemand dat wat kan schelen? Nouja goed. Sojabonen dus, allemaal door die importtarieven:

Update 09:55 uur: Bitcoin

Interessant:

Here's what the world's central banks are saying about bitcoin https://t.co/hi02PQpzou pic.twitter.com/NDiVeqx0Dn — Bloomberg (@business) 4 april 2018

Update 09:45 uur: China

Daar gaan we weer. China wil importheffingen invoeren en zo wordt die handelsoorlog steeds meer de realiteit:

Lijst is nog niet gepubliceerd, maar zou ook Amerikaanse auto’s bevatten (al wordt merendeel toch al in China geproduceerd) — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) 4 april 2018

Update 09:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier is het eerste analistenadvies voor vandaag:

BasicFit: naar €29 van €26 - Barclays

Update 09:00 uur: Trommelen

Het is vandaag Beurstrommeldag, een prachtige traditie die al 390 jaar in stand gehouden wordt op de Amsterdamse beurs. Als u het nog niet kende, hier de uitleg van de website van Euronext:

De Beurstrommeldag is een jaarlijkse gebeurtenis. Tijdens deze dag wordt herdacht dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog een weesjongen wist te voorkomen dat het Amsterdamse beursgebouw vernietigd werd door de Spanjaarden. Als dank mochten weeskinderen een dag per jaar in het beursgebouw trommelen. Met de jaarlijkse trommeldag herleeft een eeuwenoude traditie van de Amsterdamse beurs.

Dank aan alle kinderen en de fantastische drum band, wat een fantastische opening van deze Beurstrommel dag!!! #beurstrommeldag2018 #optiebeurs40 pic.twitter.com/ge3P19bRLz — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 4 april 2018

Het trommelen is gestart, een prachtige oude traditie. Het jubileum vieren wij samen met beurstrommeldag #optiebeurs40 pic.twitter.com/bM6ohc9S5y — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 4 april 2018

Er wordt wat afgetrommeld op beurstrommeldag 2018! pic.twitter.com/51VNnnDZVh — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 4 april 2018

Update 08:30 uur: AMG

De ceo van AMG koopt 3% van de aandelen AMG voor eigen rekening:

CEO Heinz Schimmelbusch koopt aandelen #AMG. Opsteker voor de koers? https://t.co/IjtQvKXCvp — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 april 2018

Update 08:00 uur: Shell

Royal Dutch Shell gaat desinvesteren:

Update 08:00 uur: Trump en China

Goedemorgen, analistenadviezen zijn er nog niet. Maar dit is het laatste nieuws rondom de mogelijke handelsoorlog tussen China en de VS:

Trump administration raises the stakes in a growing trade showdown with China to try to force changes in Beijing’s intellectual property practices https://t.co/c74xiTid1n by @davelawder pic.twitter.com/KI1XrOuLJd — Reuters Top News (@Reuters) 4 april 2018

VS komt met #tarieven 25% op invoer uit China van ruim 1300 (vooral high tech) goederen. Vloeit voort uit Section 301 onderzoek diefstal intellectueel eigendom. China veroordeelt maatregelen, stapt naar WTO en komt met tegenmaatregelen.https://t.co/N5kE9o4gKs@ABNAMROeconomen — Arjen van Dijkhuizen (@ArjenvDijkhuiz1) 4 april 2018

