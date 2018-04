De toekomst van Facebook?

Facebook is echt veel te belangrijk om gerund te worden door een persoon die niet van zijn fouten leert en weinig van zijn klanten begrijpt.

In februari riep Bob Hofman: "Facebook is way too powerful to be run by a jerk like Mark Zuckerberg." Hij schreef dit tegen de achtergrond van de Russische inmenging in de verkiezingen waarbij de rol van Facebook ter discussie stond.

De opvatting van Bob was eigenlijk simpel: als je er zo’n puinhoop van maakt, ben je niet geschikt om de baas te zijn van een platform dat capaciteit heeft om twee miljard mensen met elkaar te verbinden. Hij voorspelde tegelijk dat de aandeelhouders van Facebook met alleen een financiële focus niet in actie zouden komen.

Meer problemen

Inmiddels is Facebook dieper in de problemen gekomen. Het verhaal dat de data van Facebook gebruikt wordt om verkiezingen te beïnvloeden is, laat ik het voorzichtig zeggen, niet in goede aarde gevallen bij de gebruikers. Mark liet even niks van zich horen, waarschijnlijk dacht hij dat als je geschoren wordt, je moet stilzitten. Misschien dacht Mark ook wel niks en werd dit hem ingefluisterd door één van de ongetwijfeld talrijke communicatie experts die bij het miljarden concern de deur plat zullen lopen.

Na een adempauze kwam Zuckerberg dan toch met excuses. Het was niet zo bedoeld, we moeten hiervan leren. Dat kan natuurlijk, een bedrijf dat zo snel groeit heb je amper onder controle. Facebook paste de privacy settings wat aan en beloofde beterschap.

Amper bekomen van de schrik kwam gister naar buiten dat niet de data van 50 miljoen mensen gebruikt was maar van 87 miljoen gebruikers. “The Facebook data of up to 87 million people – 37 million more than previously reported – may have been improperly shared with Cambridge Analytica, the company has revealed” Nu zou je kunnen zeggen 50 of 87 miljoen wat maakt het uit. Nou ja inderdaad niet veel natuurlijk.

Belangrijker is dat Facebook het kennelijk niet precies wist of weet. Het kan ook om de data gaan honderd miljoen of vijfhonderd miljoen mensen. Het handelen in de privé data van gebruikers, zonder dat die gebruikers weten wat er precies gebeurt, is een uiterst delicate aangelegenheid. Als je dan ook nog niet precies weet wat er gebeurt dan heb je echt een serieus probleem, dacht ik gisteravond nog.

Privacy, waar?

Totdat ik vanmorgen in The Guardian las dat Facebook niet van plan was om de privacy regels die in Europa van toepassing zijn ook uit te rollen in Amerika. “Facebook refuses to promise GDPR-style privacy protection for US users.” Dat was het punt dat ik dacht: deze man moet inderdaad weg. Als het zo helder is dat je geen maatregelen neemt om de privacy van je gebruikers te beschermen tenzij een overheid dat middels een wet voorschrijft dan ben je niet meer dat een boef die probeert de opereren in de marge van de mogelijkheden.

Nu Facebook ook steeds meer van zijn waarde aan het verliezen is, lijkt er ook bij de aandeelhouders het besef te komen dat Zuckerberg misschien niet de man is die Facebook geloofwaardig door deze storm kan loodsen. "Though a major Facebook shareholder has called for Zuckerberg to step down as chairman of Facebook's board, Zuckerberg said there had been no such discussions among the board."

Facebook is echt veel te belangrijk om gerund te worden door een persoon die niet van zijn fouten leert en weinig van zijn klanten begrijpt. Eerlijk gezegd had ik ook al een nieuwe kandidaat op het oog. Obama leek mij de perfecte kandidaat om het wereldomspannende sociale netwerk te voorzien van nieuwe impulsen.