TA: Auto's trekken de kar

Hoewel de technische plaatjes nog niet overtuigen, hebben veel Europese beurzen wel een dubbele bodem gevormd of ze zijn aanbeland bij een belangrijke steun.

De verkoopdruk lijkt wat op te drogen en de kans op een korte termijn herstel neemt daarom toe. Voor de Nederlandse beurs geldt dat het neutrale koersverloop van de afgelopen weken nog altijd intact is.

AEX index

De AEX-index beweegt zijwaarts tussen de steun van 515,96 punten en de weerstand van 540,34 punten. Beiden zijn de laatste weken meerdere keren getest.

Afgelopen week wist de index op te veren vanaf de onderkant van de bandbreedte en lijkt een herstel richting de weerstand te zijn ingezet.

Pas wanneer de weerstand wordt gebroken, klaart de lucht wat op en neemt de kans op een meer duurzaam herstel toe.

Herstel

Als we de verschillende Europese sectoren bekijken, dan valt op dat het technische beeld erg verdeeld is. Sommige sectoren (zoals Healthcare) bewegen al geruime tijd in een duidelijke neerwaartse trend, terwijl andere sectoren (zoals Technology) al maanden zijwaarts bewegen.

Wanneer er na een zwakke periode een herstel wordt ingezet, dan draaien de sectoren vaak in een verschillend tempo.

De laatste dagen zien we veelbelovende signalen bij de Europese autosector. Het lijkt er op dat de autosector als één van de eeste sectoren gaat draaien.

Euro Stoxx Sector Automobiles & Parts

De Europese autosector, weergegeven door de koers van de Euro Stoxx Sector Automobiles & Parts, heeft de correctie van de afgelopen maanden beperkt weten te houden.

De correctie is een halt toegeroepen door de steun rond 571,74 punten, waar de afgelopen weken een dubbele bodem is gevormd.

De laatste dagen weet de sector op te veren van de steun en de correctieve fase af te breken.

Wanneer de autosector boven de top van maart weet te breken, zal er een herstel kunnen plaatsvinden richting de weerstand vlak boven de 660 punten.

Bij de individuele Europese autoaandelen zien we ook interessante technische plaatjes. We lopen er een aantal langs.

Renault

De Franse autobouwer Renault vormt vanaf medio februari hogere toppen en bodems. Dit duidt op een aantrekkende vraag. Een belangrijke weerstand rond 100,25 euro is nu bereikt en getest.

Wanneer Renault deze weerstand weet te breken, zal er een stijgende trend worden ingezet richting fors hogere koersniveaus.

Psa Peugeot

Ook Peugeot weet al enkele maanden hogere koersbodems te vormen. Dit duidt op een verbetering van het technische beeld.

Zolang de weerstand rond 21,01 euro intact is, blijven we nog wat terughoudend. Maar zodra de weerstand is geslecht, kan er een mooie koersstijging plaatsvinden.

BMW

Het Duitse BMW lijkt niet veel last te hebben gehad van de geruchten rond het dieselschandaal die de laatste tijd weer de kop op staken. De koers is mooi opgevangen door de steun rond 83 euro en de koers begint wat op te lopen.

Nu de correctieve fase is afgebroken, is er een herstel ingezet richting de weerstand van 97,04 euro.

Volkswagen

Ten slotte kijken we nog even naar Volkswagen. Volkswagen verbetert nu de dalende fase is verlaten. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht.

Weet Volkswagen boven de weerstand van 163,80 euro (de top van 16 maart) te breken, dan klaart het beeld verder op en kan er een herstel worden ingezet richting de top van januari rond 192 euro.