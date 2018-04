Slotcall: Met de schrik vrij

Dat was even schrikken gisteravond met die minnen op Wall Street, maar uiteindelijk komen we vandaag met de schrik vrij op het Damrak. De AEX sluit op een kleine min, waar we vanochtend nog vier punten lager openden.

Op Wall Street gaat de aandacht vooral uit naar de beursgang van Spotify. Een eerste koers is er nog niet, de range wordt iedere keer weer verder verhoogd en wordt nu ook steeds kleiner. Het is wachten op de eerste trade:

SPOTIFY SHARES INDICATED TO OPEN FOR TRADING BETWEEN $167 AND $170 $SPOT #Spotify — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

Lees vooral ook even het artikel van collega Paul Weeteling over deze IPO, of eigenlijk, direct listing:

Amerikanen blijven Amerikanen...

Marktoverzicht

Europese indices sluiten voor het grootste deel in het rood, Milaan is de uitzondering. Wall Street herstelt ietsjes van gisteren. Olie, goud en zilver doen ook niet al te veel. Bitcoin is de witte raaf vandaag, maar veel verder dan vandaag moet u ook niet kijken, tenzij u er al echt lang in zit zeg maar...



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen -1 en +5 basispunten.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Eerst een overzicht van de analistenadviezen voor vandaag:

HAL: naar €152 van €160 - KBC

KPN: naar €3,30 van €3,50 - JP Morgan

Euronext: naar neutral van buy en naar €63 van €58 - UBS

De AEX-outperformers:

Ondanks de daling van grote techfondsen op Wall Street lijkt ASML goed weg te komen.

Opvallend, veel financials geven de winst van eerder vandaag voor het grootste deel weg, maar ASR houdt staande.

Philips Lighting mocht de gong luiden vanochtend en de koers vaart er wel bij.

AEX-underperformers:

Altice weer omlaag. De low van 6,44 werd opnieuw getest, maar hield wel.

Wolters Kluwer onderaan de AEX. Moet ik meer zeggen?

AMX-outperformers:

TomTom er vandoor. Reuters blijft bij haar verhaal ondanks het ontkennen door TomTom. Blijft nog onrustig daar dus.

BAM, Flow Traders, WDP en Sligro worden ook gekocht en noteren in de plus.

AMX-underperformers:

Air France-KLM weer lager. Sinds de top in november vorig jaar is de koers met 42% gezakt.

Bij Aperam niet naar de grafiek kijken, want die is nogal eng.

Voor de rest zijn het de fondsen met issues die eruit gaan. Zie PostNL, Fugro, SBM Offshore en Arcadis.

AScX-outperformers:

Fagron haar overname in de VS geeft beleggers blijkbaar vertrouwen, want in de VS is waar het allemaal mis ging voor Fagron een paar jaar terug.

AScX-underperformers:

Accell opnieuw omlaag. Er zijn issues over de vertrekregeling voor de CEO, maar of dat beleggers iets interesseert?

Op de lokale markt:

NEPI Rockade en Reinet Invest delen de onderste positie met -5,1%.

De lijstjes: