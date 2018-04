Dit soort berichten zijn bedoeld voor eigen buhne, die leven toch al in een waas. Tesla is je van het dus gaan we grappen over het faillissement zodat hun aanhang echte slechte nieuws ook niet serieus neemt. Het wordt wel gevaarlijk wanneer Musk die waas zelf ook gaat geloven. Ondertussen is hij de enige die van Tesla's gebakken lucht leeft, de rest levert in.



Maar ach, zolang er een Tesla in het heelal zweeft komt het wel goed, toch? Dream on...