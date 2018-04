1 april: Tesla failliet?

Heeft u wel eens een CEO of grootaandeelhouder gezien die grappen maakt over een mogelijk faillissement van zijn bedrijf? Ik nog nooit in ieder geval, tot afgelopen weekend...

Merkwaardige actie van Elon Musk. Eerst maakte hij het, zoals hij dat altijd doet bij een mededeling, eerst even heel spannend met:

Important news in a few hours … — Elon Musk (@elonmusk) 1 april 2018

Nou, dan gaan we het meemaken. Iedereen zat klaar voor het important news. Daar komt het geniale meesterbrein: één april, we zijn failliet. Wacht even, wat?!

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) 1 april 2018

There are many chapters of bankruptcy and, as critics so rightly pointed out, Tesla has them *all*, including Chapter 14 and a half (the worst one). — Elon Musk (@elonmusk) 1 april 2018

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1 april 2018

Vreemde humor?

Goed, nu is humor een kwestie van smaak, maar een faillissement lijkt mij niet iets om grappen over te maken. Er zijn veel mensen die met (te) veel geld in Tesla zitten en alleen daarom al is het niet iets om grappen over te maken. Denk er maar over na: medewerkers, aandeelhouders, schuldeisers, klanten of leveranciers, voor iedere betrokken partij zou een faillissement van Tesla een verschrikking zijn.

Dus waarom zou je daar grappen over maken? Precies op het moment dat je bedrijf van alle kanten onder vuur ligt (zorgen om productietargets, ongelukken, terugroepacites, downgrade van Moody's naar junk), er belangrijke mensen vertrekken en de obligaties imploderen, ofwel rentes vliegen omhoog.

Om nog niet eens te spreken over het vernietigende artikel van WSJ van vorige week, waarin gesteld wordt dat het bedrijf voor het einde van dit jaar nog met de pet rond moet gaan om geld op te halen.

"Tesla burned more than $3.4 billion last year in free cash, defined as operating cash flow less capital expenditures. If that pace were to keep up, Tesla would run out of its usable cash before this year ends." $TSLA https://t.co/idGtsj1ZH7 via @WSJ — CGB3 Beck (@princetongb) 29 maart 2018

De humor van Musk werd door de obligatiehandelaren ook niet gewaardeerd gisteren op Wall Street:

#Tesla Bonds keep falling after Elon Musk jokes about the company going bankrupt. https://t.co/BATKTxsLpF pic.twitter.com/4LcDE4TB9b — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 april 2018

In tegenstelling tot dit filmpje die iemand vorige week heeft geproduceerd. Flauw, ik weet het, maar er kan tenminste om gelachen worden...

Crying ?? who did this?https://t.co/6iokZvw2fH — Ramp Capital?? (@RampCapitalLLC) 28 maart 2018

Dat is toch anders met Elon Musk zijn: hoi, we zijn failliet 1 april grap. Wat mij vooral zorgen baart is dat er blijkbaar niemand de grote leider op zijn schouder durft te tikken en te zeggen:

Elon, als ik jou was, zou ik deze grap niet maken. Kijk eens, hier zijn de prijzen van onze bondjes. Beleggers vinden het niet leuk als jij grappen maakt over een faillissement, terwijl ze op verlies staan. Bovendien moeten we nog voor het eind van het jaar met de pet rond.

Naast zijn mislukte 1 april grap, viel hij ook nog deze vrij kritische journalistieke productie aan over het vertrek van een belangrijke werknemer van Tesla:

EXCLUSIVE: @elonmusk personally takes over Model 3 production, bumping Doug Field (ex-Apple), who had had meteoric rise til now, plus other new details: https://t.co/AUvBZE3JO8 $TSLA — Amir Efrati (@amir) 2 april 2018

About a year ago, I asked Doug to manage both engineering & production. He agreed that Tesla needed eng & prod better aligned, so we don’t design cars that are crazy hard to build. Right now, tho, better to divide & conquer, so I’m back to sleeping at factory. Car biz is hell … — Elon Musk (@elonmusk) 2 april 2018

Om vervolgens weg te rennen als er wordt gevraagd om een interview. Alhoewel, wegrennen? Musk slaapt tegenwoordig in de Tesla fabriek, dus heel lastig zal hij niet te vinden zijn...

Uhh, hello, I need to build cars — Elon Musk (@elonmusk) 2 april 2018

Deze twee handelaren reageren op mijn artikel en zeggen dat wat Musk gedaan heeft zelfs illegaal is. Wordt vervolgd dus...

Lijkt me vooral een overtreding van SEC regels — Sybren de Vries (@SybrendeVries) 3 april 2018