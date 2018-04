Ja dat klopt,de nederlandse prijzen liggen wel 20% te hoog, in vergelijking met omliggende landen.Nederlandse retailers hebben hier een enorme last van heb ik gehoord. En wij gaan terecht dan maar naar internet en amazon, over de grenzen:meer keus,betere service,snelle bezorging en lagere prijzen.Nu nog wachten op kwaliteits verbetering Alibaba, en dan niets meer kopen binnen de grenzen.Vertel me nu niet dat dit te wijten is aan de loyaliteits taxs voor den Haag, sociaal welzijn,scholen en gezondheidszorg, of pensioenen.