Correctie of dip dus. Zeker bij de individuele aandelen liegen de percentages er niet om, maar naar mijn bescheiden mening is er zeker (nog) geen paniek. De technologie sell-off in de VS houdt aan en de handelsoorlog tussen VS en China verscherpt zich.

Zou het? ANP meldt trouwens over Amazon:

Winkels en webwinkels in Nederland moeten zich zorgen maken over de komst van de Amerikaanse webwinkelgigant Amazon naar Nederland. De helft van de producten van Amazon zijn goedkoper dan die van gevestigde Nederlandse webwinkels, concludeert vergelijkingswebsite Vergelijk.nl.

Here’s what Trump could do to Amazon https://t.co/wS4wEjBepy pic.twitter.com/e1m2eNSZRb — Bloomberg (@business) 3 april 2018

Over tech gesproken, verkeerde timing, ofwel volledig uit de maat. Het Zweedse Spotify gaat vandaag in New York raw and uncut - een direct listing zonder de banken dus - naar de beurs à $132 per aandeel:

The New York Stock Exchange sets the reference price for shares of music streaming service Spotify https://t.co/To3zOxopdn by @StephenNellis $SPOT pic.twitter.com/Q8rwrI012u — Reuters Top News (@Reuters) 3 april 2018

Op een gegeven moment deed de S&P 500 zelfs -3%: het ging gisteren echt met dik hout zaagt met planken op Wall Street. In Azië valt de schade nu mee en wellicht ook hier, omdat donderdagavond Wall Street nog enthousiast steeg. Intussen staat de S&P 500 wel onder het 200-daags gemiddelde.

Verder is het aardig dat met woensdag veertig jaar Nederlandse optiebeurs de Amerikanen de volatiliteit opdrijven. De vlakke rentes bevestigen de daling op Wall Street echter dit keer niet en de dollar daalt nu wat vanaf 1,23. U ziet het, de Europese futures starten lager, maar beheerst.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws dan. Verhip, Probiodrug heeft nog cijfers en verhip, Fagron doet weer een Amerikaanse overname:

Probiodrug heeft het afgelopen jaar een kleiner verlies geleden dan een jaar eerder. De kosten voor voor onderzoek en ontwikkeling vielen lager uit. Daarnaast was er een meevaller van 1,1 miljoen euro, als gevolg van een schikking over belastingen. Deze zaak stamde uit 2004.

Fagron neemt in de Verenigde Staten Humco over, een farmaceut en toeleverancier aan meer dan 45.000 apotheken in het land. Met de overname is een maximaal bedrag van 70 miljoen dollar (56,9 miljoen euro) gemoeid.

Drie Franse pilotenvakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd voor 10 en 11 april.

ArcelorMittal heeft samen met Nippon Steel een nieuw bod gedaan om het financieel geplaagde Essar Steel in te lijven. Ook JSW Steel heeft zich nu in de strijd gemengd.

Er hangt Philips een miljoenenclaim boven het hoofd wegens jarenlange vervuiling bij een fabriek in de Verenigde Staten.

Generel Electric verkoopt een deel van zijn tak voor gezondheidszorgtechnologie aan Veritas. Die investeringsmaatschappij zal ongeveer een miljard dollar betalen voor het onderdeel, dat een concurrent is van Philips.

Qualcomm geeft aandeelhouders van NXP Semiconductors wederom meer om hun stukken aan te melden. De aanmeldperiode wordt nu verlengd tot 6 april. De aanmeldtermijn werd al meerdere keren verlengd.

Het financiële klachteninstituut Kifid hervat de behandeling van ruim zevenhonderd aangehouden klachten over woekerpolissen. Bij de behandeling gebruikt het enkele uitspraken van de Commissie van Beroep van het Kifid over vijf richtinggevende zaken als leidraad.

Analistenadvies is er niet en ook de AFM meldt geen shorts. De agenda bestaat alleen uit inkoopmanagersindices over maart. De Amerikaanse ISM Manufacturing Index viel gisteren tegen met 59,3 (60,1 verwacht), maar houdt de hoogconjunctuur in Europa wel aan?

09:00 Nederland NEVI PMI mrt

09:15 Spanje manufacturing PMI mrt 54,7

09:45 Italië manufacturing PMI mrt 55,6

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mrt 53,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI mrt 58,4

10:00 EU flash manufacturing PMI mrt 56,6

10:30 VK manufacturing PMI mrt 54,8

21:30 VS autoverkopen mrt 17,0M

En dan nog even dit

Raakt dit onze chippers? Ik weet het niet:

Apple is planning to use its own chips in Mac computers beginning as early as 2020, replacing processors from Intel https://t.co/AoZWAJBa7O pic.twitter.com/Q6RWVEEsDL — Bloomberg (@business) 2 april 2018

Vertel het maar:

This is what a trade war looks like https://t.co/4JYoE8x2fq pic.twitter.com/iYQbKRYjqN — Bloomberg (@business) 3 april 2018

Waarom? Daarom:

China imposed tariffs on U.S. products to 'balance losses': state media https://t.co/iBtAO92E1u pic.twitter.com/TZH5RfJHEj — Reuters Top News (@Reuters) 3 april 2018

Olie, altijd wat:

The risk of a trade war between China and the U.S. is helping keep oil prices below $64 a barrel https://t.co/bkkbMnzNN0 pic.twitter.com/Te9b1VxUuO — Bloomberg (@business) 3 april 2018

Een niet mis te verstane kop:

How Facebook helps shady advertisers pollute the internet https://t.co/PLs9yHMqhX pic.twitter.com/0Pa9AK7tAz — Bloomberg (@business) 3 april 2018

Denk aan je bonus, jongen:

Elon Musk's latest tweets suggest Tesla hasn't emerged from production "hell" just yet https://t.co/YPnhVYHkrP pic.twitter.com/u0HfeUdrS2 — Bloomberg (@business) 3 april 2018

Dit dus:

Bloomberg’s Model 3 tracker shows Tesla production will fall just short https://t.co/3921KgSnug pic.twitter.com/M13nvStvRP — Bloomberg (@business) 3 april 2018

Goed voor AMG?

Even technisch:

China wants its tech firms back. Are CDRs the answer? https://t.co/jC1DIHct8H pic.twitter.com/LeXkJl8Ln8 — Bloomberg (@business) 3 april 2018

Uh-oh?

The reckoning is starting for crypto hedge funds https://t.co/HSc8CZAako pic.twitter.com/zcbWQmHLrg — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 3 april 2018

Als de koers is gedaald,,,?

Google shakes up management at top of powerful search, AI units https://t.co/CZASqbEKLE pic.twitter.com/wrrY7KpdkE — Bloomberg (@business) 3 april 2018

Wat een verhaal:

The financial-technology company Longfin was valued at $5.4 billion just 10 days ago. It uses as its U.S. office space a small room with three desks and no computers that was deserted on a recent weekday morning https://t.co/McDCIvlyGs — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 april 2018

