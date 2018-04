Liveblog: TomTom en Spotify

Update 19:00 uur: Spotify

Eerste koers Spotify:

SPOTIFY SHARES OPEN FOR TRADING AT $165.90 #Spotify $SPOT — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

(NB)

Update 16:35 uur: Spotify

Eerste range van de prijs voor Spotify is afgegeven, nog geen koers:

SPOTIFY SHARES INDICATED TO TRADE BETWEEN $145 AND $155 COMPARED TO NYSE'S REFERENCE PRICE OF $132 - Reuters News — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

(NB)

Update 15:05 uur: Spotify

Even onder ons: Arend Jan zat al een uurtje met zijn handen in zijn haar naar zijn scherm te staren om wat over Spotify te maken. Hij kwam tot dit :-)

Anno 20015 en nog nooit winst gemaakt: #Spotify debuteert om 15:30u op Big Board. Hier outlook 2018. Dividend kunt u dus vergeten. Paar CNBC zinnetjes nog en... hopen is verkopen, luidt beurswijsheid https://t.co/uTzFdzJcRk #AEX pic.twitter.com/gH2Gzd2HLz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 april 2018

(NB)

Update 15:05 uur: Tesla

Komt dat jubelpersbericht in drie, twee, ah! daar is ie al :-)

BREAKING:



*TESLA ENDS 1Q MAKING 2,020 MODEL 3 SEDANS/WK



*TESLA SHARES GAIN 3.4% PRE-MARKET AFTER 1Q DELIVERY REPORT



*TESLA 1Q DELIVERIES TOTALED 29,980 VEHICLEShttps://t.co/jGeCz6xzuD pic.twitter.com/M92cUDOZrN — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 3 april 2018

Full Tesla press release pic.twitter.com/nyFtTYJ6zM — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 3 april 2018

(NB)

Update 14:55 uur: Kuroda & Bank of Japan

Dat hij er überhaupt over begint is al heel wat:

Kuroda says the Bank of Japan is talking about an exit from its huge stimulus program https://t.co/SawuaM64y3 — CNBC (@CNBC) 3 april 2018

Maar nog geen verdere details:

Kuroda says BOJ hasn’t reached a point where it should give details on when and how it will scale back its massive easing program https://t.co/jVMLTJDbi6 — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 3 april 2018

(NB)

Update 14:25 uur: Tesla

JP Morgan zegt: vol laden met putjes:

$TSLA (+1.0% pre) JPMorgan Recommends Buying Tesla 'Crash Puts' - SIhttps://t.co/D6GzCEULAF — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 3 april 2018

(NB)

Update 14:15 uur: iPhone

De iPhone X schijnt niet heel lekker te lopen...

Apple iPhone X Sales Tanked 73% In Q1 2018 As Buyers Prefer Old Models, Analysts Says - Dazeinfo https://t.co/kMmeULXEyo @apple #iPhoneX #iphone pic.twitter.com/3g32lAq9UA — Dazeinfo (@Dazeinfo) 3 april 2018

(NB)

Update 12:30 uur: Natuur

Gaaf!

Scale model showing how mangrove forests protect the coast from wave erosion pic.twitter.com/VzWiYSI2xz — World and Science (@WorldAndScience) 2 april 2018

(NB)

Update 12:30 uur: Bezos

Hij heeft in ieder geval het kapitaal om het te kunnen doen:

What if Jeff Bezos bought Twitter with the change in his pocket and shut Trump's account? — Preet Bharara (@PreetBharara) 3 april 2018

(NB)

Update 12:25 uur: Spotify

Voor een prijs van $132:

(NB)

Update 12:25 uur: Facebook

Kleine plus in handel voorbeurs voor Facebook nog, maar of dat ook zo blijft vandaag?

FACEBOOK INC: BOFA MERRILL REMOVES STOCK FROM U.S. 1 LIST$FB — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 3 april 2018

(NB)

Update 12:15 uur: UBS

Aldus UBS:

UBS Wealth says the storm that hit U.S. equities Monday won’t go away anytime soon https://t.co/1Pu5GaxBwP pic.twitter.com/KYxVuEUApS — Bloomberg (@business) 3 april 2018

(NB)

Update 12:00 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/2AJobnhmQD — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 april 2018

(NB)

Update 11:50 uur: Shilling

Van oude wijze mannen kunt u nog wel eens wat opsteken. Interessant interview met econoom Gary Shilling:

Legendary economist Gary Shilling explains how you can beat the market pic.twitter.com/Ma2muImNnN — Business Insider (@businessinsider) 3 april 2018

(NB)

Update 10:50 uur: Slechte start

Dit is vrij willekeurig gemeten, maar het klopt wel:

'Giftige cocktail op de beurs: slechtste start tweede kwartaal sinds 1929', legt @SchoenmakerJ

uit. https://t.co/dFUmY45mcg pic.twitter.com/rfnql4A1RX — RTL Z Beurs (@RTLZBeurs) 3 april 2018

(NB)

Update 10:00 uur: Eurozone

En nog de PMI voor de gehele eurozone:

Eurozone Markit Manufacturing PMI Mar F: 56.6 (est 56.6; prev 56.6) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 09:55 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Eric Rondolat, CEO van @PhilipsLight, luidt de gong en viert daarmee de recente opname in de AEX-Index. https://t.co/KnhlLorz9Y pic.twitter.com/uzJvd4v48b — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 3 april 2018

(NB)

Update 09:55 uur: Duitsland

De Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie valt iets tegen:

German Markit/BME Manufacturing PMI Mar F: 58.2 (est 58.4; prev 58.4) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 09:50 uur: Frankrijk

De Franse inkoopmanagersindex voor de industrie is ietsjes boven de verwachting:

French Markit Manufacturing PMI Mar F: 53.7 (est 53.6; prev 53.6) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 09:45 uur: Italië

De Italiaanse inkoopmanagersindex voor de industrie is onder de verwachting:

Italian Markit/ADACI Manufacturing PMI Mar: 55.1 (est 55.5; prev 56.8) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 09:20 uur: TomTom

TomTom gaat er deze ochtend vandoor:

TomTom nu +5%. Reuters blijft bij haar verhaal, ook al ontkent #TomTom het bericht dat het bedrijf Deutsche Bank ingehuurd zou hebben. https://t.co/Oyl2YPHnT9 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

Hier de tweets van de dienstdoende journalist van Reuters:

Just in case other people are looking at this Tweet ... "yes, we stand by our story." — Toby Sterling (@lbsterling) 29 maart 2018

The reporting comes out on the wire ... has to be that way. We are certainly chasing more. — Toby Sterling (@lbsterling) 29 maart 2018

(NB)

Update 09:00 uur: Nederland

De Nederlandse inkoopmanagersindex komt uit op 61,5:

Onze hoogconjunctuur vlakt iets af, aldus de #NEVI inkoopmanagersindex over onze industrie n maart. In februari was cijfer 63,4 #AEX. pic.twitter.com/cU1J2BWlIm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 april 2018

(NB)

Update 09:15 uur: Spanje

De Spaanse inkoopmanagersindex voor de industrie is iets boven verwachting

Spanish Markit Manufacturing PMI Mar: 54.8 (est 54.7; prev 56.0) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 08:50 uur: Ahold

ABN Amro is enthousiast over Ahold:

ABNAMRO past zijn taxaties voor Ahold aan nav lager dollar. Maar blijft enthousiast. Aandeel is te goedkoop versus concurrenten. koersdoel 22 euro. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 3 april 2018

(NB)

Update 08:30 uur: Tussendoortje

Of het nu goed of slecht gaat op de beurs, of ie nu stijgt of daalt, met humor komen we de dag wel door:

(NB)

Update 08:20 uur: Spotify

Ondanks de daling van de technamen op Wall Street gisteravond, zijn ze er klaar voor:

(NB)

Update 08:10 uur: Boskalis

Opdracht voor Boskalis. Opsteker voor de koers straks?

#Boskalis krijgt een opdracht van om en nabij de €400 miljoen uit Singapore: pic.twitter.com/rqaEwwqgck — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Duitsland

De Duitse detailhandelsverkopen zijn uit:

German Retail Sales (M/M) Feb: 0.7% (est 0.7%; prev -1.0%)

- Retail Sales (Y/Y) Feb: (est 2.4%; prev 2.3%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Fagron

Fagron doet een overname in de VS:

#Fagron doet een overname in de VS voor $47,5 miljoen. pic.twitter.com/UThQWgNuSh — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

HAL: naar €152 van €160 - KBC

KPN: naar €3,30 van €3,50 - JP Morgan

Euronext: naar neutral van buy en naar €63 van €58 - UBS

(NB)