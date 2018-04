Liveblog: Fagron en TomTom

Update 10:00 uur: Eurozone

En nog de PMI voor de gehele eurozone:

Eurozone Markit Manufacturing PMI Mar F: 56.6 (est 56.6; prev 56.6) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 09:55 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Eric Rondolat, CEO van @PhilipsLight, luidt de gong en viert daarmee de recente opname in de AEX-Index. https://t.co/KnhlLorz9Y pic.twitter.com/uzJvd4v48b — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 3 april 2018

(NB)

Update 09:55 uur: Duitsland

De Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie valt iets tegen:

German Markit/BME Manufacturing PMI Mar F: 58.2 (est 58.4; prev 58.4) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 09:50 uur: Frankrijk

De Franse inkoopmanagersindex voor de industrie is ietsjes boven de verwachting:

French Markit Manufacturing PMI Mar F: 53.7 (est 53.6; prev 53.6) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 09:45 uur: Italië

De Italiaanse inkoopmanagersindex voor de industrie is onder de verwachting:

Italian Markit/ADACI Manufacturing PMI Mar: 55.1 (est 55.5; prev 56.8) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 09:20 uur: TomTom

TomTom gaat er deze ochtend vandoor:

TomTom nu +5%. Reuters blijft bij haar verhaal, ook al ontkent #TomTom het bericht dat het bedrijf Deutsche Bank ingehuurd zou hebben. https://t.co/Oyl2YPHnT9 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

Hier de tweets van de dienstdoende journalist van Reuters:

Just in case other people are looking at this Tweet ... "yes, we stand by our story." — Toby Sterling (@lbsterling) 29 maart 2018

The reporting comes out on the wire ... has to be that way. We are certainly chasing more. — Toby Sterling (@lbsterling) 29 maart 2018

(NB)

Update 09:00 uur: Nederland

De Nederlandse inkoopmanagersindex komt uit op 61,5:

Onze hoogconjunctuur vlakt iets af, aldus de #NEVI inkoopmanagersindex over onze industrie n maart. In februari was cijfer 63,4 #AEX. pic.twitter.com/cU1J2BWlIm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 april 2018

(NB)

Update 09:15 uur: Spanje

De Spaanse inkoopmanagersindex voor de industrie is iets boven verwachting

Spanish Markit Manufacturing PMI Mar: 54.8 (est 54.7; prev 56.0) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 08:50 uur: Ahold

ABN Amro is enthousiast over Ahold:

ABNAMRO past zijn taxaties voor Ahold aan nav lager dollar. Maar blijft enthousiast. Aandeel is te goedkoop versus concurrenten. koersdoel 22 euro. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 3 april 2018

(NB)

Update 08:30 uur: Tussendoortje

Of het nu goed of slecht gaat op de beurs, of ie nu stijgt of daalt, met humor komen we de dag wel door:

(NB)

Update 08:20 uur: Spotify

Ondanks de daling van de technamen op Wall Street gisteravond, zijn ze er klaar voor:

(NB)

Update 08:10 uur: Boskalis

Opdracht voor Boskalis. Opsteker voor de koers straks?

#Boskalis krijgt een opdracht van om en nabij de €400 miljoen uit Singapore: pic.twitter.com/rqaEwwqgck — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Duitsland

De Duitse detailhandelsverkopen zijn uit:

German Retail Sales (M/M) Feb: 0.7% (est 0.7%; prev -1.0%)

- Retail Sales (Y/Y) Feb: (est 2.4%; prev 2.3%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 3 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Fagron

Fagron doet een overname in de VS:

#Fagron doet een overname in de VS voor $47,5 miljoen. pic.twitter.com/UThQWgNuSh — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 3 april 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

HAL: naar €152 van €160 - KBC

(NB)