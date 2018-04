quote: rekeozsejtlerap ed schreef op 2 apr 2018 om 18:07:

Trump heeft volstrekt gelijk. Verschil met de vorige presidenten, is dat deze kennelijk onafhankelijk is, en zijn nek durft uitsteken,......(of je het nu leuk vindt of niet.)

Trump haat Jeff Bezos van Amazon en diens Washington Post. Elke overeenkomst tussen wat Trump tweet en de werkelijkheid is puur toeval.Op zich is het wel merkwaardig dat Amazon.com zelf al vele jaren zo weinig belasting afdraagt en er is een lange periode geweest dat je bv. over aankopen bij amazon.com hier geen BTW hoefde te betalen als je niet al te veel tegelijk bestelde. Dat is wel al een tijdje afgelopen. Maar ze kennen in de VS de regels als geen ander en het is allemaal blijkbaar toegestaan.