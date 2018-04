Paas sell-off

April doet wat ie wil, zei oma vroeger altijd. Nou, wie dacht aan een rustige Tweede Paasdag op de Big Board in New York komt bedrogen uit. Er is nu een heuse sell-off gaande. Anti-Amazon opmerkingen van de president hebben het gedaan, zegt Bloomberg. Tsss, zou de network het zelf geloven...?

Al vaker gezegd, journalisten denken in vijf w's: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Vooral dat laatste is op de beurs bijna altijd een luid en duidelijk nou daarom en vandaar dat u dit soort onzin krijgt. Waarom precies en laat staan zoveel is echter bijna onduidelijk. Er is geen echte trigger die bovendrijft.

De Amerikaanse rente doet echter niks, opvallend. Bij zulke koersen hoort een vlucht in veiligheid - en die zagen we de laatste tijd ook aan de rentes - maar nu dus even niet. De dollar trekt aan tot 1,23, dat dan weer wel. Helaas, dit is alles. De Europese futures zoeken nog paaseieren.

Geef ik nu nog koersen mee, eerst de Dow Jones. Aha, Amazon heeft het dus gedaan en Wal-Mart krijgt de schuld op de beurs :-)

De grootste dalers uit de Nasdaq 100, de grootste technologie-index in New York, zijn weer de usual suspects. Er staan alleen niet bij of het nou om de president is, de handelsoorlog met China, het big data debacle met Facebook, of een naderende bearmarket of recessie.

En zo worden er wat centjes verbrand, zeg.

Als u mij vraagt: ik vind een daling helemaal niet erg. Zoals ik vandaag al in mijn vooruitblik schrijf, aandelen worden zo rap veel goedkoper, want de winstschattingen stijgen nog steeds door. En ach, dan zitten de analisten desnoods finaal mis hiermee en krijgen we misschien een recessie en bearmarket.

Na negen jaar bullmarket is dat niet meer dan normaal, gezond en relativerend. Wat pas echt eng is, is een tot in het oneindige, sneller dan de winsten stijgende beurs. Party like it's 1999, moet ik nog meer zeggen? Als ik toch Bloomberg aan het pesten ben: pas op wat je boven je grafieken zet.