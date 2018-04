TA: Beurzen laten kopje dieper hangen

Op Wall Street is het nieuwe kwartaal zwak begonnen. Over de gehele linie, voor zowel de Dow, de S&P 500 als op de Nasdaq, zijn belangrijke horizontale steunniveaus opgezocht.

Technisch waren de Amerikaanse indices al uit hun opwaartse trends gebroken, overigens met uitzondering van de Nasdaq. Ook belangrijk: op Wall Street zakken de indices nu nipt onder de 200-dagenlijn.

De Nederlandse beurs heeft in het eerste kwartaal van dit jaar matig gepresteerd. Sinds 1 januari daalde de AEX met 2,75%. Ter vergelijking, de Eurostoxx50 index verloor in de eerste drie maanden 4,07%, de Belgische Bel20 daalde 3,04% en de Duitse DAX ging ruim 6,5% nat.

Op Wall Street verloor de S&P500 in het afgelopen kwartaal 1,7% en de Dow ruim 3%. De Amerikaanse technologiebeurs de Nasdaq deed het relatief goed, met een winstje van 0,7%.

In dit blog bekijk ik de lange termijn plaatjes van de internationale aandelenbeurzen, maar ook de stand ten opzichte van de 200-dagenlijn. Dat is de rode glooiende lijn in de grafieken hieronder.

Nederlandse beurs

De AEX-index beweegt op de korte termijn nog steeds tussen de steun van 515,96 punten (gevormd op 9 februari) en de weerstand van 540,34 punten (gevormd op 2 januari) en laat een zijwaarts koersverloop zien.

Op de lange termijn is de AEX-index verzwakt nadat de opgaande trend is verlaten. Dit kan een consolidatie inluiden boven de steun van 506,05 punten (gevormd op 20 juli 2015).

We zien wel een mogelijk lagere top rond 540,34 punten. Bij een doorbraak en slotstand onder de steun treedt verdere verzwakking op en dient er rekening te worden gehouden met een diepere correctie.



Belgische beurs

De beurs van Brussel (Bel 20-index) takelt op langere termijn af. Eerder al werd de opwaartse trend gebroken. Bovendien wordt nu een mogelijk lagere koerspiek gevormd, hetgeen wijst op verkoopdruk.

Bij een slotstand onder de steun van 3.782,82 punten (de bodem van 30 juni 2017) wordt de verzwakking gevalideerd.

Weerstand zien we op 4.188,95 punten (de top van 26 januari). Na een doorbraak onder de steun van 3.782,82 wordt 3.542,27 het volgende neerwaartse koersdoel. Negatief is dat de index onder de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn)noteert.



Duitse beurs

Ook de Duitse beurs is verzwakt nadat de opwaartse trend is gebroken. De DAX-index in Frankfurt is bovendien onder de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) gezakt.

Er ligt steun op 11.868,84 punten (de bodem van 1 september 2017). De weerstand ligt op 13.596,89 punten (de top van 26 januari).

Houd wel de vinger aan de pols. Na een doorbraak onder de steun van 11.868,84 wordt 10.174,92 het volgende neerwaartse koersdoel.







Wall Street

Op Wall Street heeft ook de Dow Jones index de opgaande trend verlaten. Aan het begin van het nieuwe kwartaal staat de steun van 23.251,11 punten (gevormd op 25 oktober 2017) onder druk.

Bij een doorbraak en slotstand onder de steun treedt verdere verzwakking op en dient er rekening te worden gehouden met een diepere correctie.

Na een doorbraak onder 23.251,11 punten wordt 21.600,34 het volgende neerwaartse koersdoel. De weerstand bevindt zich op 26.616,71 punten (de top van 26 januari).

Op dit moment adviseren we om even geen nieuwe actie te ondernemen. Voor het eerst sinds lange tijd is de Dow onder de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) gezakt, zij het nipt.







Amerikaanse technologiebeurs

De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, weet vooralsnog binnen de stijgende trend te blijven, hoewel er wat hapering is. De trend is per saldo nog opwaarts gericht, maar het ontbreekt momenteel aan kracht.

Van belang is dat de Nasdaq Composite index zich weet te handhaven boven de steun van 6.667,31 punten (gevormd op 15 november 2017). De hogere bodems wijzen nog wel op aanhoudende vraag.

Voor een hervatting van de stijgende trend dient de Nasdaq Composite index boven de laatste top te breken. Weerstand hanteren we op 7.505,77 punten (de top van 26 januari).

De Nasdaq noteert nog net boven de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn).