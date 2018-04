Arend Jan in de USA zijn ze zo te zien gewoon weer aan het handelen geslagen.



Zal deze week wel veel praat over vrijhandel worden. Trump speelt het hard en dat werkt af en toe op de zenuwen ook bij mij. Toch er zijn gewoon onevenwichtigheden in de handel met China. Niet alleen qua handelsstromen maar ook in toegankelijkheid van de Chinese markt, arbeidsomstandigheden e.d.



Op termijn zou het mogelijk weleens goed kunnen aanpakken dat Trump zaken aanpakt die Obama heeft laten liggen. Ook schroomt Trump niet de wapenlobby aan te pakken. Hij wil op dat vlak toch strengere eisen aan de wapenbezitter. Meer lijkt mij trouwens in de USA niet realiseerbaar. Daarnaast vroeg of laat moest er toch wat worden gedaan aan dat Noord Korea en Trump heeft er wel beweging in gekregen.



Maar goed eigenlijk zijn die Amerikaanse en andere politici het beste pas achteraf te waarderen en daar heb je nu niet zoveel aan als belegger.



Wordt denk ik toch komende periode veel onzekerheid voor de belegger. De media met hun overspannen en onjuiste berichtgeving over Trump maken die onzekerheid zeker niet minder. Laat die media zich eerst maar eens verdiepen in de veronderstellingen achter de wet van de comparatieve voordelen van vrijhandel van Ricardo. Niets bij Ricardo over emigratiestromen en ook niets over waar die voordelen van vrijhandel neevallen. Stel mooie deal met een regerende familie met stallen van geld in het buitenland in bijvoorbeeld in Angola. Wat schiet de gewone man daar nu echt mee op?



Groet, Jonas



PS Het 1 aprilgrapje van Musk wordt zo te zien minder gewaardeerd dan die van Nico. Tesla min 7%