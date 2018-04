Vooruitblik: Kort, maar heftig

Beurzen hier dicht - alleen VS, China en Japan zijn vandaag open - en wie heeft er nou zin om vooruit te blikken? Terugblikken is het devies na die zááálige paaszondag van gisteren:

Op het nummer uit de jukebox van Terpstra is hier nog één keer voor jullie: de heroïsche beelden van het Nederlandse feest in Vlaanderen. pic.twitter.com/7zdpw5o85Y — NOS Sport (@NOSsport) 1 april 2018

Bij deze een bescheiden vooruitblik van mij, want deze beursweek staat vooral in het teken van terugblikken. De optiebeurs bestaat woensdag veertig jaar en (oud-handelaar) Nico pakt al uit op deze site met een enorm verhaal vol anekdotes over vooral de legendarische vloerhandel:

In dat stuk dit prachtige filmpje met rauwe beelden, zonder commentaar of muziek, vanaf de vloer. Zo'n apart wereldje en cultuur, wat is het toch doodzonde dat er geen fysieke handel meer is. Bent u toevallig zelf professioneel (optie)handelaar van na 2002? Krab u achter de oren of u u hier staande had gehouden.

Vaak over gehad met (oud-)handelaren en de conclusie is meestal dezelfde: de traders van toen hadden niks te zoeken achter de schermen van nu en de schermenhandelaren van nu zouden geen dag overleven op de vloer.

In ons magazine dit weekeinde ook volop aandacht voor opties. Optie-maestro Pierino Ursone - destijds Pipo op de vloer - doet deze week op deze site in een artikelenreeks diverse optie-strategieën uit de doeken. Huishoudelijk en nostalgisch: Euronext geeft woensdag een borrel voor oud-optiehandelaren.

Bel of mail met het Damrak als u een verleden op de optiebeurs hebt en er bij wilt zijn. Proost dan maar op opties, samen met futures naar mijn bescheiden smaak de oudste, meest diverse en ook meest natuurlijke derivaten die er zijn. Ze zijn namelijk eigenlijk niet bedacht, maar gewoon spontaan ontstaan.

Cijferseizoen

Goed, vooruitblikken dus. Dit is wel heel zeldzaam. Er is deze week niet één bedrijf met cijfers en er is ook niet één aandeelhoudersvergadering of ex-dividend. Wat niet is kan echter wel komen: duimt u maar dat er geen winstwaarschuwingen komen met het Q1-seizoen in aantocht. Alleen Sodexo tot nu toe, gelook ik.

Eigenlijk is de per saldo beursdaling sinds de toppen in januari goed nieuws. Als de koersen zakken, maar de winstverwachtingen niet, worden aandelen... goedkoper! Kijk maar:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.1, above the 10-year average of 14.3. https://t.co/4UM4ikxLLS pic.twitter.com/y2gkBwh0wt — FactSet (@FactSet) 2 april 2018

Wat heet, de winstverwachtingen gaan zelfs omhoog!

The estimated earnings growth rate for $SPX for Q1 2018 is 17.3%, well above the estimate of 11.4% on December 31. https://t.co/4UM4ikxLLS pic.twitter.com/9JExystVix — FactSet (@FactSet) 31 maart 2018

Moet u gaan graaien nu de aandelen in de aanbieding lijken? Het kan inderdaad een mooie koopkans zijn. Het kan ook zijn dat we de de laatste vruchten plukken van de hoogconjunctuur en bullmarket en dat de beurzen al een recessie en een bearmarket over een half jaar tot een jaar aan het inprijzen zijn.

Wat dat betreft moet u deze week goed de inkoopmanagersindices uit alle landen in de gaten houden, die het economisch momentum in maart duiden. Dat doen ze veel en veel beter dan de lagging BBP-cijfers zelf. Kijk niet raar op als die PMI's ook afkomen van hun toppen in januari en februari.

Helaas heb ik niet zulke mooie data voor het Nederlandse cijferseizoen. Ik kan u wel melden dat de AEX exact vijftien keer de huidige winst kost en een whopping 3,6% dividendrendement doet. Gelukkig heb ik Datastream nog en kan ik deze cijfers in historisch perspectief plaatsen:



Tja, of u hier wijzer van wordt? U ziet hoe rond 2000 en 2008 zowel optisch veel te dure als veel te goedkope aandelen allebei vrolijk konden krachen :-) Ik zou zeggen, wees gewoon allergisch voor zowel euforische beleggers (= koersen) als jubelende analisten (= winstverwachtingen).

Wacht even, gaf ik daar net niet een tweetje van Factset met hele hoge winstverwachtingen? Eerst zien, dan geloven dus. Maar ja, dan is wel het risico en daarmee de koerswinst weg. Hier ziet u hetzelfde plaatje voor de S&P 500. Die koersdaling is zo gek nog niet..?



Dividendseizoen

Behalve het Q1-cijferseizoen staan vooral in april en mei ook het dividend- en aandeelhoudersvergaderingenseizoen op de rol. Hoera, nog nooit betaalden de AEX bedrijven zoveel dividend. Hier hebt u ze allemaal in euro's. AkzoNobel is vertekend door dat superdividend in december.

Doe ik de AMX er maar meteen bij. De index zelf handelt tegen 15,3 keer de huidige winst bij 2,8% dividendrendement. Reken u alleen niet te snel rijk. Het is mijn eigen wijsheid: pas op met aandelen met een hoger dividendrendement dan Royal Dutch Shell, er bestaat een kans dat er iets aan de hand is.

Mooiste voorbeeld hiervan is KPN een paar jaar geleden: dat deed op een gegeven moment 13% dividendrendement. De markt vertrouwde het niet of KPN dat kon nakomen en dat bleek terecht. Het concern moest passeren en enige tijd later volgde er zelfs een verkapte terughaalactie: ja, er kwam een emissie.

Nu zijn PostNL en Kas Bank de grootste verdachten? Vastgoedaandelen zijn de uitzonderingen op mijn Shell regel. Financials doen ook een relatief hoog dividend en dat is simpelweg omdat de markt een hoge vergoeding wil van deze aandelen die dubbel risico lopen: dat van henzelf én van hun klanten.

Verder sta ik met open mond naar Besi te kijken: op een all time high, koerswinsten te over en dan nog zo'n dividend. Wat een goudmijn. Let wel, bij een recessie kan haar business heel snel, heel veel krimpen. En de koers ook. Daar kan Besi zelf goed mee omgaan, maar u ook?

Helaas zijn er geen producten op de AScX omdat er te veel illiquide aandelen met te weinig free float in zitten, maar op papier handelt de index tegen 16,7 keer de huidige winst bij 3,2% dividendrendement. Opvallend dat de AEX goedkoper is dan haar twee kleine zusjes.

Agenda

Al genoemd, wat mij betreft zijn de inkoopmanagersindices deze week de Klapperrr van de Week. U mag ook het Payroll Report van vrijdag nemen. Dat is op zichzelf niet zo interessant omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt op papier eigenlijk niet beter kan, maar ook dit cijfer duidt de economische richting.

Fed-voorzitter Jerome Powell speecht nog en verder is er niet zoveel te doen. Het dagelijkse sentiment wordt wellicht weer bepaald door nieuwtjes en geruchten over de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. De regering in Beijing voert nu ook de eerste extra tarieven door voor Amerikaanse producten.

Ik ben ook maar van drie-hoog-achter, maar volgens mij heeft China toch echt het meest te verliezen in een handelsoorlog met de VS. Ik hoop zelf dat het lukt om China open te breken, zodat de rest van de wereld ook in dit fenomeen kan investeren en er mee kan handelen in plaats van alleen maar andersom.

Uiteindelijk wordt ook China zelf daar beter van...?

Want het is wel een beetje eenrichtingsverkeer tussen VS en China (plaatje via @Schuldensuehner) pic.twitter.com/jB5Xt4fFTD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 maart 2018

Hier de hele agenda voor deze week. Vanmiddag komt de fameuze ISM Manufacturing Index nog uit: hoe hard stoomt de Amerikaanse economie nog? Hm, China en Japan zijn vandaag al door met tegenvallende PMI's: 51,0 en 53,1. De officiële Chinese cijfers waren zaterdag al en vielen juist mee met 51,5 en 54,6.

2 apr

00:00 Europa en Gemenebest markten gesloten

02:30 Japan manufacturing PMI mrt 53,2

03:45 China Caixin manufacturing PMI mrt 51,8

15:45 VS Markit manufacturing PMI mrt 55,

16:00 VS ISM Manufacturing Index mrt 60,0

16:00 VS bouwuitgaven mrt feb +0,5%



3 apr

09:00 Nederland NEVI PMI mrt

09:15 Spanje manufacturing PMI mrt 54,7

09:45 Italië manufacturing PMI mrt 55,6

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mrt 53,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI mrt 58,4

10:00 EU flash manufacturing PMI mrt 56,6

10:30 VK manufacturing PMI mrt 54,8

21:30 VS autoverkopen mrt 17,0M



4 apr

03:45 China Caixin services PMI mrt 54,5

11:00 EU inflatie CPI mrt +1,4% YoY

11:00 EU werkloosheid feb 8,5%

14:15 VS ADP banenrapport mrt 180K

15:45 VS Markit services PMI mrt 54,1

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index mrt 59,0

16:00 VS fabrieksorders feb +1,7%

16:30 VS weekrapport olievoorraden



5 apr

00:00 China en Hongkong markten gesloten

08:00 Duitsland fabrieksorders feb +1,6% MoM

09:15 Spanje services PMI mrt 56,2

09:45 Italië services PMI mrt 53,9

09:50 Frankrijk services PMI mrt 57,8

09:55 Duitsland flash services PMI mrt 54,2

10:00 EU flash services PMI mrt 56,0

10:30 VK services PMI mrt 54,2

14:30 VS handelsbalans mrt -$59,8mld

14:30 VS jobless claims 226K



6 apr

00:00 China markten gesloten

14:30 VS Payroll Report mrt 167K, 4,0% & +0,2%

19:00 VS Baker-Hughes Rig Count

19:30 VS speech Fed-voorzitter Jerome Powell

Kiek op de Grafiek

Nog even snel mijn grafiekenrondje. De AEX doet per saldo niks. Volgende grafiek graag.

De Eurostoxx 500 daarentegen doe wel wat: tekent zich hier een neergaande trend af? Ja, kijken of die wordt bevestigd en doorzet.

De S&P 500 trekr vertrekt ook geen spier.

De Nasdaq 100 wel! Die dipte tot -10,8% en staat nu nog -7,5% onder haar top. De Facebook, big data en algehele tech in de drek dip hakte er aardig in. Lastig. Dit kan een mooie koopkans zijn, maar ook het begin van het einde van big data zoals we dat nu kennen. Veel hangt van regelgevers en de consument af.

Zo kunt u nog altijd Facebook voor een schappelijke 22 keer de verwachte winst kopen op een dikke dip. Zijn haar hoogtijdagen echter over, dat is even de vraag op de beurs. Ik denk dat het wel meevalt, omdat Facebook al bijna een instituut is: wiens vrienden en klanten zitten er niet massaal op?

Ik moet wel toegeven dat ik de impact van de huidige affaire behoorlijk heb onderschat. Ik dacht dat het zou overwaaien. Niet dus. Is ook Facebook's eigen schuld, want ze reageert niet, ad hoc of knullig.

Wat dacht u anders van Amazon? Voor president Donald Trump schijnt dit de Hillary Clinton onder de beursfondsen te zijn. Zal best, maar zolang hij niet met concrete maatregelen komt, zou ik de fundamentals van het bedrijf al leidraad nemen en niet tweets van de president.

Intussen blijven de rentes maar dalen, hier de Duitse. Hm, rekent het slimme geld op een afkoelende economie en dalende aandelenbeurzen...?

Ik zou bijna ja zeggen, als ik ook de dalende Amerikaanse rente zie.

Dagelijks zien we de gekste slingers en ook het verband tussen AEX en dollar is zoek. Als ik uit zoom is er echter weinig aan de hand. Zijwaarts zou ik zeggen.

Succes deze alweer korte week. Tenzij Wall Street vandaag gek doet, laat ik de beurzen nog een tikje links liggen. Ik moet nog alle zinloze herhalingen van Vlaanderen's Mooiste bekijken. Tot morgen, tot voorbeurs.