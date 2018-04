TA: Update over de vierjarige businesscycle

De AEX is recent opgeveerd vanaf de steun van begin februari rond 515,96. Bij een eventuele daling hieronder zou het plaatje verder verzwakken richting 506, waar zich de bodems van medio vorig jaar bevinden.

De Nederlandse beurs laat afgezien van de forse uitslagen, tussen steun 515,96 (gevormd op 9 februari) en weerstand 540,34 (gevormd op 2 januari), een zijwaarts koersverloop zien. Redelijk positief zijn de hogere RSI-bodems (onderste helft van de grafiek).







Vierjarige businesscycle

De TA-desk heeft in de afgelopen week veel vragen gekregen over waar we staan in de vierjarige businesscycle. Deze cycle geeft doorgaans goed de stand van de economische groei aan.

Onze vorige update was eind 2017. Toen gaven we al aan dat we waarschijnlijk in de laatste fase van de economische groeicyclus waren terecht gekomen. Hieronder de stand van zaken per eind maart 2018. Onderaan geef ik een uitleg over deze cyclus.





Zoals te zien in deze versie van de cyclus is de koersontwikkeling van grondstoffen cruciaal, dat is de enige beleggingscategorie die in deze fase van de economie nog uitgebreid mag worden. Aandelen kunnen aangehouden worden, staatsleningen dient men te blijven mijden.

Belangrijk aspect in deze fase is dat de inflatie toeneem, wat eveneens in de koersontwikkeling van grondstoffen tot uitdrukking komt.

Goud

Ik begin met de goudprijs, op zich is dit geen belangrijke grondstof. Maar de goudprijs reageert vaak wel op de inflatieverwachtingen van beleggers. Een stijgende goudprijs, impliceert vaak stijgende inflatie. Goud ligt er technisch redelijk bij.

De hogere koersbodems die op de grafiek sinds 2015 zichtbaar zijn, geven aan dat beleggers goud weer durven te kopen. Er is in eerste instantie potentieel tot 1.390,65 (top van 21 maart 2014).

De ondertoon is duidelijk aan het verbeteren. Steun ligt rond 1.236,56 (bodem van 15 december 2017). De koersontwikkeling van goud bevestigt inflatoire ontwikkelingen.



Olie

De olieprijs (Brent) stuitte op de top van 25 januari rond 71,28. In de recente terugval heeft olie overigens wel een hogere bodem achter gelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven.

Er ligt steun op 58,37 (gevormd op 6 januari 2017). Koersdoel ligt rond 119,17 (top van 8 februari 2013). De koersontwikkeling van olie bevestigt economische groei.

Koper

Het industriële metaal heeft binnen de stijgende trend, rond weerstand 7.183,50 (gevormd op 25 juli 2014), het koersdoel bereikt. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken.

In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien. Koper heeft pas steun rond 6.405,00 (bodem van 29 september 2017).



Grondstofindex

De Dow Jones-UBS Commodity Index laat hogere bodems zien. De vraag naar deze index trekt aan. We wachten tot weerstand 25,55 (top van 9 oktober 2015) wordt gebroken.

In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen hogere koersen worden verwacht. Steun ligt rond 22,43 (gevormd op 9 mei 2016).



Uitleg vierjarige businesscycle

Op basis van de vierjarige businesscycle zit de economie in de vierde fase, dat is vlak voordat de economische zomer eindigt. In fase IV is het nog verantwoord om nog risicovolle beleggingen, zoals vastgoed en aandelen aan te houden, maar een begin mag wel gemaakt worden om wat liquiditeiten op te bouwen.

Het was ook weer opvallend hoe accuraat tweeëneenhalf jaar geleden de toename van de economische groei door de businesscycle is voorspeld. Dat was overigens ook eind 2008/begin 2009 het geval.

Een positie in cash is nog niet opportuun, maar in de komende maanden mag men wel wat stukken van de tafel nemen om wat liquiditeiten op te bouwen. Deze middelen zetten we dus niet meer actief in. De weging in Nederlandse aandelen mag men aanhouden, maar langzaam bouwen we wat liquiditeiten op.

Economische groei

De grafiek laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de businesscycle. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn onderverdeelt periodes van groei en van krimp.

De geschiedenis herhaalt zich; we zien dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien.

Dit maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, maar ook voor obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen.

Zes fases op een rij

De vierjarige Businesscycle laat (geïdealiseerd) het chronologische pad zien van de diverse financiële markten: cash, obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Grafisch is de cyclus in zes stukken (fases) onderverdeeld.



Kort samengevat kan bij het volgen van de vierjarige businesscycle de volgende beleggingsstrategie interessant zijn (LET OP: Deze keuzes zijn geïdealiseerd en vormen beslist geen dwingend beleggingsadvies):

Fase I

Aandelen, vastgoed en grondstoffen mijden

Posities in obligaties aanhouden

Fase II

Posities in aandelen opbouwen, juiste sectoren kiezen

Posities in vastgoed opbouwen

Posities in obligaties aanhouden (omruilen van staats- in bedrijfsleningen)

Voorzichtig met grondstoffen

Fase III

Posities in aandelen en vastgoed uitbreiden

Posities in obligaties: looptijden verkorten

Posities in grondstoffen opbouwen

Fase IV

Posities in aandelen en vastgoed aanhouden

Posities in obligaties afbouwen

Posities in grondstoffen uitbreiden

Fase V

Posities in aandelen en vastgoed afbouwen

Obligaties mijden

Posities in grondstoffen aanhouden

Fase VI

Aandelen, vastgoed mijden

Posities in grondstoffen afbouwen

Cash en obligaties aanhouden



LET OP: Bovenstaande keuzes zijn geïdealiseerd en vormen beslist geen dwingend beleggingsadvies. Wij adviseren nadrukkelijk om altijd contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.



De businesscycle heeft zichzelf vanaf het begin van de negentiende eeuw consequent herhaald en bewezen. Deze cyclus omvat een periode van zowel economische groei als van economische krimp.