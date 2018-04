Slot: Kansen Q2

Excuses dat u niet meer content van ons hebt gehad vandaag. Misschien ook einde kwartaaleffect: we zijn vanmiddag he-le-maal ingekakt.

Gelukkig kan het ook, want het is eindelijk eens een beetje een rustige beursdag. We hebben nu in één kwartaal al meer meegemaakt dan in de twee jaar daarvoor.

De AEX staat vijftien puntjes lager dan waarmee ze het jaar begon. Of het mee of tegen valt, we kunnen niet ieder jaar 20% stijgen. Ja, dat kan, de AEX deed het zelfs van 1983 tot 2000, maar eens halen de winsten de koersen weer in, of andersom. Daar zeg ik wat, het Q1-cijferseizoen komt er aan.

Misschien is dat leuker dan terugblikken op de afgelopen week, maand en kwartaal, zoals u hier bent gewend. Ik blik vooruit en dan richt ik mij op de kansen die er zijn. Al is het maar omdat u de hele dag al de bedreigingen hoort Zelf kijk ik ook niet raar op als we een bearmarket krijgen.

Daar schreef ik anderhalve week geleden over en dit was mijn puntenlijstje waarom ik dat denk. Copypaste:

De wereldeconomie rookt de schoorsteen uit, hoeveel beter kan het nog worden?

Omzetten, winsten, koersstijgingen, buybacks en dividendverhogingen: veel grotere beursfeesten dan de huidige zijn er nog niet geweest. En dat waren veelal pure bubbels. Ook hier: hoeveel beter kan het worden?

Bedrijven staan te dringen om naar de beurs te gaan en maken er zelfs geen geheim van dat dit zeker (ook) is om te cashen.

Twee basispuntjes omhoog, weer één naar beneden en weer twee omhoog: de rentes stijgen en dat is op papier niet goed voor aandelen.

Inflatie en lonen lopen ook op en zeker dat laatste gaat rechtstreeks ten koste van de winsten.

Dat kan u van handelsoorlogen ook zeggen. Het is niet te hopen dat dit uit de hand loopt.

Nog een dingetje dat ik vanochtend ook al zei: de 10% februaridip is nog lang niet uitgeprijsd. Dat is voor het eerst sinds jaren dat dit niet meteen gebeurd. En was er ook niet iets van semi-euforie in januari rond AEX 572,81...?

Lat but not least, toppen ook de voorlopende indicatoren als de inkoopmanagersindices?

Dan nu de kansen die er zijn. Ik neem er ook precies acht en uiteraard bent u vrij om beide lijstjes aan te vullen. Daar kunnen we elkaar mooi mee helpen.

De big data rel rond Facebook schept wellicht kansen voor anderen en anders kunt u Facebook zelf voor iets van twintig keer de verwachte winst kopen. De andere grote techs zijn ook afgeprijsd. Of misschien wordt gewoon betalen voor het product en geen data meer verzamelen wel het nieuwe businessmodel in die sector.

Als China door die handelsoorlog ook maar een beetje haar eigen deur open zet voor anderen, kan dat voor veel fantasie zorgen en de internationale handel en economie juist een impuls geven.

Aandelen zijn door de correctie in dit kwartaal eindelijk eens wat goedkoper geworden.

Door de lage rentes nog altijd in de EU en Japan blijft er een zoektocht naar yield.

Misschien gaat het dividend en buyback feestje ook nog wel even door, want recessie en minder omzet, hoeft nog niet altijd minder winst te betekenen.

Dan nog even geopolitiek: heeft Pyongyang een preek in Beijing gehad? Het land gaat praten met haar zuiderburen en wellicht ook met Japen en VS. Misschien komt er wat goeds uit.

Op zich is veel beursgangen tegelijk geen goed teken, maar als er nou eens weer een ASR, Takeaway, Basic-Fit of ForFarmers tussen zit?

Last but not least, misschien gaat TomTom tóch voor een mooie prijs...

Hopelijk is dit een mooie paasboodschap. En vergeet niet, de AEX stijgt al negen jaar tegen alle bedreigingen in. En dat waren er zoveel jaar geleden nog veel meer.

Prettige dagen. Zondag of maandag maak ik een vooruitblik en maandag pik ik de Big Board wel op. Dank voor uw bezoek en reacties en tot ziens.