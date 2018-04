Stijgende rentes, dalende banken

De laatste weken zijn de beurzen aardig verzwakt. Één van de sectoren die het de laatste weken ook erg slecht doet is de bankensector.

Bankaandelen verzwakken

Hoewel de rente aan een opgaande beweging bezig is zien we dat nog niet terug in stijgende koersen van bankaandelen. Normaal plukken de banken de vruchten van hogere rentetarieven maar momenteel zijn er grotere zorgen.

De centrale banken verhogen stapje voor stapje de korte rente. Maar ook de bezorgdheid in de markt rond de aangekondigde importtarieven en een eventuele handelsoorlog lieten de rentes kortstondig stijgen. Een eventuele handelsoorlog zou de wereldwijde economische groei schaden.

Het zijn vooral de korte rentes die de afgelopen tijd hard stijgen. Tegelijkertijd zien we dat de langere rentes niet zo hard stijgen. Mogelijk vertrouwt de markt het beleid van de FED niet. De FED gaat ervan uit dat de lage werkloosheid uiteindelijk de inflatie zal doen stijgen met hogere lange rentes tot gevolg.

De korte rentes stijgen nu dus harder dan de langere rentes. Er is hierdoor sprake van een afzwakkende yieldcurve. Deze afvlakking in de yieldcurve wijst er op dat beleggers zich positioneren in een lagere lange rente om zich te beschermen tegen een verwachte groeivertraging. Dit is slecht voor banken aangezien de kosten van krediet toenemen.

Hieronder de 2-jarige en de 10-jarige Amerikaanse rente in één grafiek. En daaronde de grafieken van de bankensector en van ING. Die zien er niet zo fraai uit.



Lange termijn analyse iShares Sector Banks

Deze ETF belegt in aandelen die actief zijn in de bankensector. Aan het begin van dit jaar leek de bankensector omhoog uit te breken. De uitbraak werd echter geneutraliseerd en de iShares Sector Banks keerde terug binnen de neutrale bandbreedte.

Al ruim een jaar beweegt de iShares Sector Banks ETF in zijwaartse richting tussen steun 16,93 (gevormd op 24 februari 2017) en weerstand 19,20 (gevormd op 14 juli 2017).

De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop. Na een doorbraak onder steun 16,93 wordt 13,64 het volgende neerwaartse koersdoel.





Lange termijn analyse ING

ING laat met de doorbraak van de stijgende trend en de laatste koersbodem een technische verzwakking zien. Deze signalen geven verkoopdruk aan.

De doorbraak en slotstand van ING onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 12,81 (bodem van 3 maart 2017).

Weerstand is gevormd op 16,69 (top van 26 januari). Na een doorbraak onder steun 12,81 wordt 10,35 het volgende neerwaartse koersdoel.



