Fondsenrondje: Hé hé

Ja, die grafiek gaat hier nu eenmaal niet verder terug dan tot 2013 (dat is trouwens meer dan anderhalf jaar, maar toch allemaal ruim na de crisis). Ik had er niet echt energie in gestoken om een echt lange grafiek te vinden. De optie "het is gewoon niet waar" is dus maar één optie. Om dat uit te zoeken moet je er wat meer moeite voor doen. Daar heb je gelijk in.



Maar ik geef nog een zooi redenen. Ik denk dat de voornaamste reden is dat Nederlandse bedrijven (op een handvol na) voor buitenlanders gewoon niet heel erg interessant zijn. Te klein. Niks speciaals. Gooi daar bovenop de neiging om vooral niks méér te rapporteren dan echt verplicht is (en liefst minder), beschermingsconstructies, management dat vooral met zichzelf bezig is en aandeelhouders vooral lastig vindt en je ziet wel dat het overgrote deel van de Nederlandse beurs het van Nederlanders moet hebben. En Nederlanders zijn geen beleggers. Nederlanders zijn spaarders en speculanten, daar zit kennelijk vrij weinig tussen.



Heb je ook nog de politiek met hun rare gedrag. Kijk alleen maar naar de zaak Akzo. Akzo krijgt een bod en het management wil niet. Ik heb geen één fatsoenlijk argument gehoord, alleen nogal gemakzuchtige stemmingmakerij. De politiek gaat ervoor liggen. Een half jaar later verkoopt Akzo doodleuk zijn chemiedivisie aan een Amerikaanse private equity maatschappij met een bepaalde reputatie en daar hoor je dan niemand meer over. Dan hoeft het ineens niet meer groen. Dan staan er ineens geen banen meer op de tocht. Dan is er niks meer van oranjegevoel te merken. Kortom: de inhoud doet er helemaal niet toe, het gaat enkel en alleen om beeldvorming. Vergeleken daarmee is Trump rustig en voorspelbaar. Op die manier krijg ik er ook genoeg van om in dit land te beleggen. Ik denk dat er eerder een tekort aan longers is dan een overmaat aan shorters.