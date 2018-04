De wereld houdt haar adem in. Onvoorstelbaar al de views en reacties op het forum, zelfs midden in de nacht. TomTom ontkent intussen dat ze Deutsche Bank heeft ingehuurd.

ANP meldt dit en ik realiseer mij ineens dat nieuwe eigenaar John de Mol ook aandeelhouder van TomTom is. Zeg maar wat de koers gaat doen en het speculeren over hoe en wat nu verder bepaalt velen hun paasweekeinde.

TomTom heeft geen adviseur ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers. Dat laat de navigatiedienstverlener weten in reactie op berichten dat gekeken wordt naar een koper voor het hele bedrijf of een minderheidsbelang.



TomTom ontkent niet dat wordt gekeken naar de strategische opties. De onderneming met een marktwaarde van zo'n 1,7 miljard euro, zou onder meer peilen of er geïnteresseerde partijen zijn in Azië.

De koersen openen redelijk rustig voor laatste-week-maart-2018-begrippen. De Nasdaq 100 future plust zelfs. Technologie blijft de gebeten hond op Wall Street en de dollar daalt vanaf 1,23. Er zijn cijfers van HAL, Rood, Kardan en Avantium en Randstad gaat €2,07 ex-dividend.

Het is alweer de laatste beursdag van de week en ook maand. De AEX staat op -1,6%. Gevoelsmatig had ik meer verwacht. Maandag zijn de beurzen in Europa dicht. Amerika is dan wel open.

Het belangrijkste nieuws met nog wat cijfers. nabeurs meldt HAL zich nog. D eerste Q1-winstwaarschuwer is er ook, het Franse Sodexo:

Het nettoverlies van RoodMicrotec over 2017 is kleiner dan eerder gemeld. Ze meldde bij publicatie van haar jaarverslag dat het verlies uit is gekomen op 44.000 euro tegenover bijna 400.000 euro dat begin deze maand werd gemeld op basis van nog niet gecontroleerde cijfers.

Avantium heeft het afgelopen jaar een fors verlies in de boeken gezet. De ontwikkelaar van onder meer duurzaam plastic zag zijn operationele uitgaven flink oplopen door onder meer hogere ontwikkelkosten. Het nettoverlies kwam uit op 16,8 miljoen euro.

Kardan heeft haar verlies het afgelopen jaar bijna gehalveerd. Het bedrijf profiteerde van de verkoop van het belang in Star Pumped Storage en gunstige wisselkoersverschillen tussen de euro en de Israëlische shekel. Het nettoverlies bedroeg 17,1 miljoen euro.

Corbion heeft een voorlopige overeenkomst gesloten over de overname van het aandeel van zadenbedrijf Bunge in een samenwerking tussen de twee bedrijven. Corbion had al een belang van 50,1 procent in SB Renewable Oils, terwijl Bunge de overige 49,9 procent in bezit had.

Corbion: naar €31,50 van €32,50 - Berenberg

OCI: buy en €25 - Berenberg

Basic-Fit: naar €24,50 van €22,50 - Berenberg

Binck: naar €5 van €5,50 - ING

KAS Bank: naar €11 van €10 - ING

PostNL: naar €3,50 van €4,25 - Morgan Stanley

De agenda is redelijk vol, omdat alle beurzen morgen dicht zijn. HAL heeft cijfers, Randstad gaat ex-dividend, let op de Duitse inflatie over deze maand en de Amerikaanse inkoopmanagersindex Chicago PMI.

01:50 Japan detailhandelsverkopen feb 1,7%

06:30 Nederland bedrijfsvertrouwen

08:00 Randstad notering €2,07 ex-dividend

10:00 Duitsland werkloosheid mrt -15K en 5,3%

10:30 VK BBP Q4 0,4% QoQ

14:00 Duitsland inflatie CPI mrt 0,5% MoM

14:30 VS personal income and outlays feb 0,4% en 0,2%

14:30 VS jobless claims 230K

14:30 VS PCE prijzenindex feb 0,2% MoM

15:45 VS Chicago PMI mrt 62,0

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 102,0

18:00 HAL Trust Q4-cijfers

Topje of top?

De risico's hopen zich op:

Het komt allemaal wat ad hoc over:

Facebook ends partnerships with several large data brokers who help advertisers target people on the social network https://t.co/QfpSoK90Fb by @David_Ingram @julia_fioretti $FB pic.twitter.com/Pv43nJeXhb — Reuters Top News (@Reuters) 29 maart 2018

Overnamefantasie:

Chicago futures-exchange giant CME makes an offer to buy NEX, owner of Treasury bonds electronic platform, at $5.4 billion value https://t.co/yBcCN61uPZ via @aosipovich — WSJ Markets (@WSJmarkets) 29 maart 2018

FTSE Russell, nu MSCI nog:

Saudi Arabia wins classification as an emerging market by a major index compiler for the first time https://t.co/3lpMkoBQ86 pic.twitter.com/uvF7Bz8ED8 — Bloomberg (@business) 29 maart 2018

Het bedrijf wil een koersgarantie? Enfin, wordt het Londen (gezien onder meer ook bovenstaand bericht)?

Saudi market rules ready for Aramco IPO by end-June, market regulator says https://t.co/gRGwinJ19W — CNBC (@CNBC) 29 maart 2018

Kijk aan:

Japan offers North Korea summit, Pyongyang discussing meetings with Japan: Asahi https://t.co/9LQtfGYgeF pic.twitter.com/OKI4DRxptH — Reuters Top News (@Reuters) 29 maart 2018

Dan de uitsmijter nog:

Oops! Libor OIS spread jumps above 60bps. Doesn’t mean bank stress the way it did 10 years ago, WSJ says. https://t.co/Ch36cmp2tD pic.twitter.com/Dkwq7E6VIc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 maart 2018

