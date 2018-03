Citaat: Vraag niet hoe het kan, maar op de DAX na eindigen alle Europese indices in de plus.

Oh? AMX ook? Misschien wat beter op de beurs letten?



Verwondering dat KPN na vele, vele dagen dalen een beetje herstelt?

Dus volgens de redactie IEX is dalen voor KPN gewoon en normaal, en een heel klein beetje herstellen vervolgens ongewoon en abnormaal?

Wat daalt hoort te blijven dalen? Ik weet niet of dat onder beleggen valt....