quote: easy56 schreef op 29 mrt 2018 om 09:11:

[...]alles is mogelijk.



Maar overzee wordt t allemaal bepaald:-)

[...]alles is mogelijk.Maar overzee wordt t allemaal bepaald:-)

Klopt andersom kan ook..Maandag wel handel in de VS, niet in de sprinters..Dat bevalt me niet zo.. dinsdagochtend geen tijd..Smiddags maar weer eens kijken.. beurs loopt niet wegEen dikke plus vandaag/maandag zou leuk zijn