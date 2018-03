Arend Jan, wat heb je toch iedere keer mooie artikelen!



Natuurlijk moest ik er als hardwerkende gepensioneerde weer eens wat om glimlachen. Een pracht posting van Theo: Hoe leef je van 1000 dollar per week, heel ruim. Al moet gezegd worden, dat als je echt ruim leeft, dat bedrag er ook wel doorgaat. Reken alleen maar eens de afschrijving van een autopark. Maar je zult je niet hoeven te melden bij de voedselbank......



Miljonair zijn, beste Arend Jan, kun je op heel veel manieren zijn. Zoals iemand hierboven ook vlijmscherp opmerkte: Dat hangt helemaal van het individu af, van zijn levensverwachting en wat hij met zijn tijd, met zijn leven wil aanvangen.



Mijn vrouw en ik schonken onze kinderen vorig jaar miljoenen en zij zijn dus in precies, maar dan ook in precies dezelfde situatie als dat meiske hierboven op de foto.



Alleen was er één gigantisch verschil: Mijn kinderen moesten mij beloven het geschonken bedrag enkel en alleen, of dan toch grotendeels aan onroerend goed te besteden. Ik zie hierboven de meest onwaarschijnlijke veronderstellingen over het rendement van verhuurd onroerend goed, waarmee ik het dus totaal niet eens ben.



Als jonge mensen zijnde: Steek het allergrootste deel of bijna het gehele bedrag in onroerend goed, dus een pracht van een woning/ villa. Daar heb je iedere dag plezier van, terwijl je geen aflossing of rente hoeft te betalen. Uiteraard wel de onroerend goed belasting, want de Overheid weet je altijd te vinden. Maar je kunt je hele leven ruim leven, je geniet dagelijks van je vermogen omdat je geen huurkosten, dan wel aflossingskosten hebt.



Natuurlijk had ik ook tegen mijn kinderen kunnen zeggen: Ga er maar mee beleggen! Maar als er nu iets is, waarvan ik werkelijk overtuigd ben op mijn 71-ste levensjaar dan is het wel dat je je geld in je leven het allerbest besteedt in eerste klas onroerend goed, waar je dan zelf uiteraard dagelijks van geniet.



Vaak schreef ik afgelopen 18 jaar in de KK: Wat doen jullie toch hier? Ga eerst hard werken en sparen voor een pracht van een huis en kom over 20, 25 jaar terug !



Willen ze toch een aandelenportefeuille met die mooie verdelingen die je collega's maken: Dat gaan ze dan maar doen met eventueel de rest van de gift of nog veel liever: met hun eigen verdiende geld.



Ik hoop Arend Jan dat je veel totaal onverwachte reacties krijgt! De mijne is er eentje uit de praktijk: Hoofdzakelijk of grotendeels in super mooi, degelijk onroerend goed.



