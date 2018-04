Nu 1 miljoen, of 1000 per week?

Potverdorie, heeft die griet mazzel... Wat zou u doen: belastingvrij 1000 (in dit geval) Canadese dollars per week, of in één keer een miljoen?

Wat een heerlijke casus, dit is eindeloos sommen maken, redeneren en vermogensbeheerdertje spelen, want het is ingewikkelder dan u in eerste instantie denkt.

In eerste instantie dacht ik ook doe mij die 1000 dollar per week maar, maar ik heb toch liever in een keer de hele bluts. Vooral omdat ik wat ouder dan 18 ben... Doe mee, leve de verzamelde kennis van de IEX-lezers, want ik ben benieuwd naar uw scenario's en sommen. Daar zitten altijd pareltjes bij.

De truc zit hem denk ik vooral in leeftijd, horizon, rendement én kredietwaardigheid.



1000 dollar nu, 300 dollar straks

Inderdaad, als ik 18 zou zijn, zou ik ook voor die 1.000 dollar per week kiezen. Uitgaande van een gemiddelde leeftijdsverwachting nu van zeg 78 jaar is dat 60 jaar vangen, ofwel 3 miljoen dollar. Nu kom ik in gewetensnood. Want dit is de wijsheid die ik nu als 49 jarige heb, maar zelfs ik ben een keer jong geweest.

Toen ik zelf 18 was, had ik echter héle andere prioriteiten dan het plannen van mijn financiële toekomst. Staat u mij een knipoogje toe :-) Ik hoop van harte dat deze dame een deel van haar wekelijkse toelage gaat beleggen, want anders houdt ze uiteindelijk niet veel over. Het is vergelijkbaar met hypotheken.

Of u decennia lang een vast bedrag per week of maand ontvangt of betaalt, door de voortsluipende inflatie wordt de waarde hiervan steeds minder. Om precies te zijn: 1000 dollar nu is met een jaarlijkse inflatie van 2% (doelstelling van alle centrale banken) over 60 jaar nog maar 300 dollar waard.

Best of two worlds

Zelf heb ik nog een beleggingshorizon van twintig jaar, ofwel precies genoeg om met 1000 dollar per week dat miljoen binnen te harken. Misschien is het daarom een idee dat wie jonger is dan grofweg 45 of 50 beter die 1000 dollar per week kan pakken en wie daarboven zit in een keer dat miljoen.

Of u nu in één keer het geld pakt of per week, u moet beleggen om de waarde van dat geld minimaal op peil te houden. Aandelen, obligaties of vastgoed, als het maar rendeert. Want u weet het, op zulke lange termijnen moet u het van herbelegde dividenden, coupons en huurinkomsten hebben en niet van koerswinst.

Een exact sommetje krijgt u niet van mij, want die kan ik niet geven. Ik zou een huis kopen - met hypotheek - voor dat miljoen en mijn huidige Amsterdamse woning verhuren. Verkoop nooit een huis binnen de Amsterdamse Ring tenslotte. Houd ik geld over, dan gaat dat de dividendaandelen in en ik blijf werken.

Vraag ik mijn collega's Nico en Nick ook nog wat zij zouden doen en wat hun advies aan die Canadese dame is. Nogmaals, ik zou haar aanraden - als ze schuldenvrij is - de helft uitgeven en de helft in een wereldindex-tracker stoppen. Met 4% netto per jaar heeft ze op haar 50ste al een potje van 1,5 miljoen.

Nico: Pakken wat je pakken kan

Altijd geld nu pakken. Stel, je schuift het in een indexfonds dat een langjarig rendement maakt van 5%. Je krijgt dan elk jaar 50.000 binnen. Dat is evenveel als het bedrag in het andere geval van 1000 per week. Heb ik het nog niet over het rente-op-rente-effect.

Bovendien heb je ook nog steeds de beschikking over de hoofdsom. Daarnaast: deze discussie is onzinnig, want je moet maar afwachten of de partij die jou levenslang 1000 belooft, haar belofte waar maakt. Als ze over tien jaar failliet gaat ben je je melkkoetje alsnog kwijt.

Krijgt u Nick nog. Ik heb hem gevraagd het het kort te houden, maar dat is hem niet gelukt. Hij is de zoon van een stenenschuivert. Dat zie u zo :-)

Nick: Stenen!

Ik kies voor de 1 miljoen nu. Waarom? Met 1000 per week ben ik minder wendbaar dan met 1 miljoen nu.

Met 200.000 cash ga ik naar de bank en neem ik een hypotheek van nog eens 150.000 om een privé huis mee te kopen.

Met 300.000 ga ik naar een andere bank om als onderpand te dienen. Dus 3 ton eigen geld en 9 ton financieren. Vervolgens voor 1,2 miljoen euro vastgoed kopen waarmee ik een rendement van 10% tot 12% per jaar probeer te maken uit huurinkomsten. Dat betekent een jaarlijks inkomen van 60.000 uit huurinkomsten. (10% van 1,2 miljoen is 120.000 en daarvan trek ik 45.000 af voor hypotheeklasten (5% van 900.000) en reserveer ik 25.000 per jaar voor toekomstig onderhoud.

Over de 3 ton moet ik 1,2% VRH betalen, over mijn inkomen van 60.000 moet ik zo 3600 aan belasting betalen.

Wel gespreid beleggen: nog een ton in aandelen ETF's, een ton in defensieve dividendaandelen en 50.000 in wat speculatievere groeiaandelen (wel opknippen, dus niet alles in één keer in de markt).

Voor anderhalve ton koop ik een originele Shelby Mustang uit 1967, waar ik erop reken dat exclusieve klassieke auto's op termijn meer waard worden. Zo niet, is het genieten van het motorgeluid en mooie dames op de achterbank ook een soort rendement.

Heb ik nog een ton over waar ik 50.000 voor reserveer voor speculatieve doeleinden - weg is weg, dat idee - en de laatste 50.000 zou ik cash aanhouden.

Nu u, wat zou u doen, of wat adviseert u die Canadese vrouw?