"Laat de S&P 500 nu op het randje van een bearmarket staan"



S&P 500 staat op 2612,62

Top (26 jan'18) 2872,87

-10% (correctie)=2585,58

-20%(bearmarket)=2298,30



We zitten momenteel zelfs nog boven correctie niveau.



"Ik heb zelf echter geleerd dat je in een bullmarket de sterke namen moet kopen en in een bearmarket de zwakste namen moet shorten."



Technische analyse voor dummies. Maar TA is gebaseerd op patroonherkenning *achteraf* en laten we nou in staat zijn om overal achteraf een verklaring voor te construeren. Het heeft geen voorspellende waarde.