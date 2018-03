Daarnaast is de analyse hierboven mbt RD vokstrekt onjuist of lachwekkend. Rd stond een maand geleden op 28 euro bij huidige olieprijs en uit het niets moest dit fonds 10 procent inleveren...en rd herstelt weer vd onterecht afstraffing vd afgelopen weken en daarnaast heeft rd bij de laatste kwartaalcijfers de markt flink overtroffen en de analist begrijpt NIET dat rd met paar procent hersteld???Misschien kan hij vertellen waarom RD wel met 10 procent is gedaald...of zijn ze dat alweer vergeten dat rd op ruim 28 heeft gestaan. Straks ing zelfde liedje die is gedaald van 17 naar 13,50 , dat is bijna 30 procent daling om niets...als ing deze dagen hersteld zal de analist zeggen dat hij niet begrijpt waarom ing stijgt??