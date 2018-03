quote: Joris Driepinter schreef op 27 mrt 2018 om 19:35:

met de Europese landbouwsubsidies als een van de meest beschamend communistische trekjes in onze eigen Europese "developed market".

Je zegt Europa, maar indien je bedoelt ook Nederland dat help ik je vlug uit de droom. De enige subsidies die hier nu nog zijn gaan op aan herdertjes op de hei of ze worden gegeven als aanvulling dan wel goedmakertje wegens een investering (vogelland, zonnepanelen) of schadepost (ganzenland e.d.).Er zijn ook subsidies voor weidemelk in Nederland, maar die worden betaald door de melkfabrieken (vaak boerencoöperaties) aan de leverende boeren en niet door een overheid! De leden die koeien minimaal zes maanden, elke dag minimaal een dagmaal (6 tot 12 uur) weiden, krijgen 1,50 per 100 kg melk extra (1,5 ct per liter melk). In de meeste gevallen gaat het hier om boeren die koeien van maart tot november zowel overdag als 's nacht weiden (is twee malen = 2x 6-12 uur). Dit wordt betaald door de leden van de fabriek die de koeien altijd binnen houden, of in ieder geval niet zo vaak buiten doen. Even in verhouding: de gangbare melkprijs over de afgelopen 10 jaar fluctueert tussen de 20 tot 40 ct per kilo melk van gemiddeld vet- en eiwitgehalte. dus een veeboer die koeien weidt beurt 21,5 tot 41,5 ct per kilo melk.