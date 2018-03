Update: opdracht BAM voor Eurostadion lijkt af te ketsenZaterdag 6 januari 2018 12:09Vermoedelijk geen toestemming voor project.(ABM FN-Dow Jones) De kans dat BAM Groep nog aan de slag gaat met het Brusselse Eurostadion lijkt klein.Zaterdag schreef de Belgische krant De Tijd dat de Vlaamse administratie "over de hele lijn" een negatief advies voor de bouw- en milieuvergunning gaf. Volgens de krant kan bevoegd minister Joke Schauvliege niet anders meer dan het station "de genadeslag" geven. Zij moet voor einde van januari uitsluitsel geven.Het nieuwe stadion komt uit de koker van projectontwikkelaar Ghelamco. BAM Groep zou de aangewezen partij zijn om het stadion, dat naar verluidt 300 miljoen euro zou gaan kosten, te gaan bouwen.In een reactie wees BAM er zaterdag tegenover ABM Financial News op dat het betreffende project niet in de werkvoorraad van de bouwer is opgenomen. "Dus een eventueel besluit om niet te bouwen heeft voor ons geen impact", aldus de zegsman.grand-angle.lavenir.net/stade-national/Wie betaalt de gemaakte kosten? (onderaan artikel)Nog voordat hij van de grond komt (als er maar een dag begint), heeft het nationale stadion Brussel al veel geld gekost. Volgens verschillende media heeft de stad al tussen één en twee miljoen euro aan juridische kosten en studies betaald. En het is nog niet voorbij ...Of Ghelamco-BAM het Eurostadium bouwt of niet, het is duidelijk dat het consortium een vergoeding van kosten in verband met zijn persoonlijke uitgaven zal eisen (advocatenhonoraria, plannen, studies, ...). Erger nog, het Nederlandse bedrijf zal waarschijnlijk ook juridische stappen ondernemen tegen de Brusselse autoriteiten om een aanzienlijke schadevergoeding te eisen.e.e.a. uit de oude doos