Arend Jan, vandaag is niet verbluffend, de daling in Europa gisteren was verbluffend; gewoon een hoopvolle gok op lager, omdat daar al op ingezet was.

En hou nou toch alsjeblieft 's op over de dollar! :-)

Dat is niet de reden dat de beurzen in Europa jaar in jaar uit achter blijft bij de Yanks; je "belegt" weliswaar pas 20 jaar, maar, dat zou zelfs jij nu toch wel moeten snappen... :-)