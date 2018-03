En die analisten maar zeggen dat het zgn.zo goed gaat in usa en dat daarom usa aandelen veel harder stijgen...ik merk weinig van dat zgn.goed gaan. Tesla maakt m.i. geen winst, fb overtreedt de wet op alle fronten om geld te kunnen maken, als dat niet genoeg is, deze fondsen hebben.alle een extreem hoge koerswinstverhouding, waar je U tegen zegt...en asml moet in usa nu hard inleveren omdat het techfonds is. Maakt niet of asml wel.of niet te maken heeft met fb, alle techfds gaan in uitverkoop. Waar was dat selectief beleggen dat een enkel fonds wordt afgestraft ipv alle fds wegens een fds in de uutverkoop zetten. Zelfs ing moet alle winst van.vandaag morgenochtend inleveren. Wat heeft dit met beleggen te maken.