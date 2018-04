Interessante geschiedenis Nico. Eigenlijk zou je een boek(je) moeten maken met daarin de historie van derivaten. Eerst eenvoudig beginnen bij de klassieke oudheid (handel in de Stoa en op Fora). Daarna de Middeleeuwen (m.n. Genua, Venetië, etc.) en vervolgens onze Gouden Eeuw. Veel van wat we nu hebben (long- short gaan en optiehandel in aandelen en in termijncontracten, zelfs een vorm van binaire opties voor het 'gemene' volk) werd immers toen al in een of andere vorm gedaan in de Nederlanden, zie ook Verwarring der verwarringen door De la Vega.



Dan op naar de late 19e eeuw en de 20e eeuw met de opkomst van valutahandel, (nationale) indices en futures van grondstoffen en de daarop gebaseerde derivaten (naast opties ook gestructureerde derivaten zoals turbo's). Extra aandacht voor de jaren '80 (professionalisering van de beurshandel) en jaren '90 (opkomst van schermhandel). Uiteindelijk eindigen met de 21e eeuw tot nu toe: handelen over internet achter een scherm; professionele flitshandelaren, etc.



--

Bij nader inzien zal uitwerking van bovenstaande geschiedenis niet interessant zijn voor 90-99% van alle betrokken beleggers, speculanten e.a. En het is veel werk als je het met enig detail en zorg wilt doen, maar het is zeker wel een interessante verhaal deze tocht naar de oorsprong van de huidige handel in derivaten.



Ik bedoel het begint er al mee dat derivaten, in tegenstelling tot wat de meerderheid van de mensen denken, feitelijk niet bedoelt zijn voor het behalen van snelle winst (of grote verliezen), maar vooral bedacht zijn als verzekering. Dus om veiliger te investeren in aandelen en obligaties, of om als producent een 'vaste' prijs te krijgen voor je product (termijncontracten/futures). Een vaste prijs die mogelijk iets onder het maximaal haalbare gemiddelde ligt, maar doordat hij relatief 'vast' is, veel meer waard is: je kunt namelijk meer geld lenen bij investeerders als je precies weet (en niet bij benadering) wat jij aan omzet kan maken omdat je een 'vaste' afzetmarkt en prijs voor je product hebt.