Als ik uitga van een beleggingsportefeuille van 20k zijn de jaarlijkse servicekosten ((0.01%*20.000)+3)*12= 60 euro. Dit is 0.3% van het belegde bedrag. Dat lijkt niet veel, maar hiervoor heb je nog geen order gedaan!Ter vergelijking: Vanguard etfs hebben een expense ratio van gemiddeld 0.11%.Wellicht is Binck niet zo geinteresseerd in buy-and-hold beleggers, het lijkt me hun goed recht om voor deze mensen de prijzen te verhogen. Wat ik wel zeer kwalijk vind is dat men eerst de overboekingskosten weer introduceert (hier voerde Binck nog niet zo lang geleden enthousiast campagne tegen: www.veb.net/artikel/05988/veb-vraagt-... ) en vervolgens de tarieven verhoogt voor deze doelgroep. Nu het hun goed uitkomt tracht Binck beleggers waar men niet veel aan verdient zoveel mogelijk uit te melken. Aan de ene kant is dit hun goed recht, maar het is geen duurzaam bedrijfsmodel.