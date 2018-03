Nog eens terug naar 525 a 526 zie ik het wel gaan. Hoger niet.

Uiteindelijk viel de schade al bij al nog mee hé: 2 dagen daling: -1,50% en - 1,30%. Niets uitzonderlijk dus. Ook niet uitzonderlijk dat het na 2 dagen daling eens wat omhoog kruipt. De echte zware rode dag moet nog komen. En zou gezond zijn, anders mosselen we weer weken tussen 520 en 540. Huppa, gewoon eens naar 506 of 485 en vandaar Jumpen naar 572. Dubbele top in Augustus. Dan dalen naar 506 terug. Eind december jaar sluiten rond 535. Niets gebeurd in 2018. Zo'n jaren zijn er ook.