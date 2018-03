Facebook deleten helpt niet

Wat een onsamenhangend artikel dat alleen maar probeert een rookgordijn op te werpen. Marketing wordt zelden tot nooit ingezet om de klant te helpen, maar eigenlijk altijd om een bedrijf of in dit geval een politieke partij te helpen. Meer kritische zin is altijd goed maar dan graag over het gehele, oude en nieuwe, marketing-gebeuren. Meer transparantie begint met de expliciete erkenning dat marketing altijd plaatsvindt om de commerciele of politieke belangen van andere partijen te dienen. We hebben in meerderheid tegen de sleepnet gestemd, laten we ook tegen deze marketing stemmen door en masse onze facebook-accounts te deleten.